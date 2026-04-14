　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

末日博士變了！魯比尼預測：美國經濟成長率將升至10％

「末日博士」魯比尼（Nouriel Roubini）。（圖／達志／美聯社）

▲「末日博士」魯比尼（Nouriel Roubini）。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

曾因準確預測2008年全球金融危機，並長期對經濟持悲觀論而聲名大噪的經濟學家「末日博士」魯比尼（Nouriel Roubini），如今在最新經濟展望中，似乎轉變為看多的「繁榮博士」。他認為，1場由人工智慧（AI）等技術進步引發的「寒武紀大爆發」（Cambrian explosion），可能推動美國潛在經濟成長率在2030年前達到4％，並在不到1/4個世紀內攀升至最高10％。

魯比尼將人工智慧視為經濟增長的長期驅動力而非泡沫，並表示這類「寒武紀大爆發」的影響力將超越西亞的石油危機及其他短期逆風因素。他也強調，美國與中國是全球2大創新領導者，2國都將從中受益。

據《南華早報》報導，魯比尼13日在香港舉行的第4屆「格林威治經濟論壇」（Greenwich Economic Forum，GEF）上表示：「無論地緣政治、氣候變遷或民粹主義如何發展，這個基本敘事都將成為未來10至20年的主要驅動力，並對整體世界帶來正面影響。」

他補充，包括人工智慧、半導體、人形機器人以及太空探索等15項技術，共同構成了1場「我們在人類歷史上從未見過的未來新技術的寒武紀大爆發。」

在科技推動下，目前約為2％至3％的美國潛在年經濟成長率，預計將在本世紀末前升至4％。魯比尼認為，這一數字可能在2040年達到6％，並在2050年進一步升至10％。他還指出，除了美國之外，「這一創新浪潮的另一個主要受益者將是中國。」

儘管他承認存在地緣政治衝突、石油衝擊以及人口老化等逆風因素，但魯比尼指出，這些因素對經濟的拖累，大約僅為技術進步所帶來推動力的1/4，「我認為，從中長期來看，技術最終會佔據主導地位，但我們在短期內若做出許多愚蠢的決策，仍可能造成相當大的損害。」

上述魯比尼的預測發表於美國總統川普（Donald Trump）宣布將對伊朗展開海上封鎖行動後的隔天。該行動將波及全球最重要能源運輸要道之一的「荷姆茲海峽」（Strait of Hormuz）。此舉可能加劇全球能源危機，並在5月的川習會前，使華盛頓與北京的關係更加複雜。

在論壇上，魯比尼還回憶起他曾在演講中開過的１個玩笑：即使由「米老鼠」擔任總統，也無法改變美國私營部門的強大活力與科技創新的動能，而這些因素將確保美國經濟持續成長，不論白宮由誰入主。

延伸閱讀
台人帶恆河水回台「1個月長不明菌體」　當事人致歉：將確認法規處理
日偶像女團辦活動「0人到場」！成員低頭忍淚　淒涼畫面曝光
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
436 1 0499 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
野生許維恩被拍「低調發水給香燈腳」！原因藏洋蔥：讓我走過恐懼
快訊／剴剴案催生兒托法三讀　監管雲入法、虐兒可處60萬並公布
沙國施壓美國收手原因曝！　憂伊朗報復「1招」斷石油命脈
馬英九健康遭質疑　親致電楊渡駁：僅年紀大未嚴重到不分清廉貪瀆
獨／台新證下單出大包！　公司：緊急處理中
快訊／宏泰人壽遭搜索　約談多人偵訊中
才喊要登台！日26歲諧星「演出前失聯」猝死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普下令封鎖荷莫茲！北京陷兩難　5月「川習會」恐告吹

赴日注意！搭機「行動電源新規」24日上路　做錯恐挨罰

詭！京都男童疑陳屍山區　居民疑惑：2天前經過沒看到、沒異味

歐盟鋼鐵「進口配額」大砍50%！　台灣被點名

啦啦隊少女藏屍床下！繼弟「性侵謀殺」被起訴　郵輪之旅變調

沙國施壓美國收手原因曝！　憂伊朗報復「1招」斷石油命脈

京都童屍「胸前印84」！11歲男童失蹤時就穿這件　遺體細節再曝光

川普稱伊朗海軍已滅亡！　專家打臉：更恐怖的「這戰力」還有6成

隔空互嗆！伊朗譴責美封鎖「侵犯主權」　范斯反擊：經濟恐怖主義

末日博士變了！魯比尼預測：美國經濟成長率將升至10％

川普宣布「封鎖荷莫茲海峽」國際油價跳漲8％

不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

「粉紅超跑」深夜起駕　白沙屯媽祖8天7夜進香啟程

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

白沙屯媽祖抵台中！第4度駐駕笠毅工業公司　過往也獲青睞停駕2次

朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

白沙媽超猛香燈腳來了！自製7米2「巨香」　40公斤扛著走8天7夜

侵占眾量級收益又逃漏稅！家寧一家四口再開庭　她一身西裝抵達

女車主禮貌詢問求歸還機車...　霸道貓無視繼續坐還踏滿腳印

怪男闖黎明科大強抱學生　再衝馬路拉扯女騎士！遭警強制送醫

川普下令封鎖荷莫茲！北京陷兩難　5月「川習會」恐告吹

赴日注意！搭機「行動電源新規」24日上路　做錯恐挨罰

詭！京都男童疑陳屍山區　居民疑惑：2天前經過沒看到、沒異味

歐盟鋼鐵「進口配額」大砍50%！　台灣被點名

啦啦隊少女藏屍床下！繼弟「性侵謀殺」被起訴　郵輪之旅變調

沙國施壓美國收手原因曝！　憂伊朗報復「1招」斷石油命脈

京都童屍「胸前印84」！11歲男童失蹤時就穿這件　遺體細節再曝光

川普稱伊朗海軍已滅亡！　專家打臉：更恐怖的「這戰力」還有6成

隔空互嗆！伊朗譴責美封鎖「侵犯主權」　范斯反擊：經濟恐怖主義

末日博士變了！魯比尼預測：美國經濟成長率將升至10％

台61貨櫃車急煞失控　「折甘蔗」翻覆占車道！驚悚影片曝

恆大及許家印遭控數罪一審開庭　許家印當庭認罪懺悔

國民黨歸仁黨部舊址賣了　868坪地1.53億轉手建商

剴剴案推動托育專法三讀通過　機構須設監視器、影像至少保存30日

田徑公開賽在新北復辦還更名　侯友宜說會盡地主之誼

男子區間車暴走「狂罵乘客揚言動手」　台鐵報警拒載

淡水滷味攤「老鼠爬食材」一周被拍到2次　衛生局要複查開罰

川普下令封鎖荷莫茲！北京陷兩難　5月「川習會」恐告吹

接見立陶宛新任駐台代表裴凱倫　林佳龍：盼深化戰略產業合作

經民連赴藍黨部抗議　國民黨反擊：替民進黨轉移共諜焦點

【太暖了】白沙屯媽祖急轉進大甲文昌國小　幫小寶貝們賜福

國際熱門新聞

即／京都男童失蹤22天　疑似發現遺體

京都11歲童來台前夕失蹤　繼父特殊職業引熱議

英國發警告！美軍對伊朗封鎖令生效

即／川普嗆伊朗船隻靠近「全面消滅」

川普酸教宗　良十四世霸氣回應

美軍15軍艦包圍伊朗　川普：靠近就消滅

雙封鎖「油價繼續飆」 2大產品恐斷航

京都童屍「胸前印84」！他失蹤時就穿這件

川普稱伊朗盼達協議　美股開低走高漲301點

范斯：與伊朗談判獲大量進展　第二輪談判「球在德黑蘭手中」

停火期限倒數　傳美伊第2輪談判16日舉行

川普海上封鎖暴露台灣弱點　CNN：限電

白宮總統經濟報告出爐　台灣進口總額年增1.9兆居冠

沙國施壓美國收手！　憂伊朗封鎖曼德海峽

更多熱門

相關新聞

鹿港人吃麵線不用碗裝！台中人震驚：以為惡作劇

鹿港人吃麵線不用碗裝！台中人震驚：以為惡作劇

一名台中民眾日前前往彰化鹿港購買麵線，原本打算以一般方式盛裝食用，卻意外得知當地流傳已久的特殊吃法，引發網路熱議。該事件在社群平台Threads上曝光後，吸引大量網友關注，不少自稱鹿港人的留言更進一步證實，這種「直接倒入口中」的方式，早已是地方日常。

藍彰縣提名僵局　地方爆520王惠美動向是關鍵

藍彰縣提名僵局　地方爆520王惠美動向是關鍵

先天沒四肢！81歲嬤「用嘴縫衣」養大3兒女

先天沒四肢！81歲嬤「用嘴縫衣」養大3兒女

「紙紮派出所」神還原　員警全嚇壞：走了還要輪班

「紙紮派出所」神還原　員警全嚇壞：走了還要輪班

2日系服飾「是八大妹專屬時尚」！知情人喊：別買

2日系服飾「是八大妹專屬時尚」！知情人喊：別買

關鍵字：

周刊王末日博士

讀者迴響

熱門新聞

2026裝修新制將上路 未來不再說做就做

香燈腳集體失格　女氣炸嗆「媽祖不會保佑你們」

即／台中警喉嚨中槍　子彈貫穿頭蓋骨命危

凱蒂佩芮爆性侵女演員！遭控「下體磨臉」噁到吐

22歲女開心買房！入行3年月薪20萬起　職業曝光

樂天女孩點頭要嫁了！

郭台銘16歲女兒太狂！　赴美參賽奪最高榮譽

明變天！　雨區擴大

肯吃苦又高薪「新人4個月嚇到離職」！網吵翻

林志穎16歲帥兒飆高180公分！正面照曝光

「馬桶黃噁垢」刷不掉！達人撒1粉末還原　驚人對比照曝

即／京都男童失蹤22天　疑似發現遺體

白沙屯媽祖起駕疑錯過吉時　「山邊王爺」突暴衝

京都11歲童來台前夕失蹤　繼父特殊職業引熱議

快訊／李洋財產申報曝！ 前日捐出千萬獎金是存款3成

更多

最夯影音

更多
川普宣布「封鎖荷莫茲海峽」國際油價跳漲8％

川普宣布「封鎖荷莫茲海峽」國際油價跳漲8％
不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

「粉紅超跑」深夜起駕　白沙屯媽祖8天7夜進香啟程

「粉紅超跑」深夜起駕　白沙屯媽祖8天7夜進香啟程

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

白沙屯媽祖抵台中！第4度駐駕笠毅工業公司　過往也獲青睞停駕2次

白沙屯媽祖抵台中！第4度駐駕笠毅工業公司　過往也獲青睞停駕2次

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面