末日博士變了！魯比尼預測：美國經濟成長率將升至10％

▲「末日博士」魯比尼（Nouriel Roubini）。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

曾因準確預測2008年全球金融危機，並長期對經濟持悲觀論而聲名大噪的經濟學家「末日博士」魯比尼（Nouriel Roubini），如今在最新經濟展望中，似乎轉變為看多的「繁榮博士」。他認為，1場由人工智慧（AI）等技術進步引發的「寒武紀大爆發」（Cambrian explosion），可能推動美國潛在經濟成長率在2030年前達到4％，並在不到1/4個世紀內攀升至最高10％。

魯比尼將人工智慧視為經濟增長的長期驅動力而非泡沫，並表示這類「寒武紀大爆發」的影響力將超越西亞的石油危機及其他短期逆風因素。他也強調，美國與中國是全球2大創新領導者，2國都將從中受益。

據《南華早報》報導，魯比尼13日在香港舉行的第4屆「格林威治經濟論壇」（Greenwich Economic Forum，GEF）上表示：「無論地緣政治、氣候變遷或民粹主義如何發展，這個基本敘事都將成為未來10至20年的主要驅動力，並對整體世界帶來正面影響。」

他補充，包括人工智慧、半導體、人形機器人以及太空探索等15項技術，共同構成了1場「我們在人類歷史上從未見過的未來新技術的寒武紀大爆發。」

在科技推動下，目前約為2％至3％的美國潛在年經濟成長率，預計將在本世紀末前升至4％。魯比尼認為，這一數字可能在2040年達到6％，並在2050年進一步升至10％。他還指出，除了美國之外，「這一創新浪潮的另一個主要受益者將是中國。」

儘管他承認存在地緣政治衝突、石油衝擊以及人口老化等逆風因素，但魯比尼指出，這些因素對經濟的拖累，大約僅為技術進步所帶來推動力的1/4，「我認為，從中長期來看，技術最終會佔據主導地位，但我們在短期內若做出許多愚蠢的決策，仍可能造成相當大的損害。」

上述魯比尼的預測發表於美國總統川普（Donald Trump）宣布將對伊朗展開海上封鎖行動後的隔天。該行動將波及全球最重要能源運輸要道之一的「荷姆茲海峽」（Strait of Hormuz）。此舉可能加劇全球能源危機，並在5月的川習會前，使華盛頓與北京的關係更加複雜。

在論壇上，魯比尼還回憶起他曾在演講中開過的１個玩笑：即使由「米老鼠」擔任總統，也無法改變美國私營部門的強大活力與科技創新的動能，而這些因素將確保美國經濟持續成長，不論白宮由誰入主。

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