5神尊遭竊3小時找回！白河警火速破案　信徒開豪車迎眾神回宮

▲台南後壁朝天宮神尊遭竊，白河警3小時內火速尋回，廟方人員感動不已。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



台南市後壁區本協社區信仰中心「朝天宮」日前驚傳神尊遭竊，廟內供奉的天上聖母大媽祖、二媽祖、中壇元帥、關聖帝君、大使公及御賜木牌全數失竊，讓地方信徒震驚不已，市警白河分局獲報後迅速成立專案小組展開追查，短短不到3小時即鎖定犯嫌並順利尋回5尊神像及木牌，神速破案讓廟方與信徒大為感動。

警方指出，案件發生後立即調閱監視器並展開訪查，很快掌握竊嫌行蹤及身分，由後壁分駐所所長陳永旺率員前往其住處查緝，當場尋獲失竊神尊及御賜木牌，並小心翼翼將神像請回派出所安置，等待廟方人員前來迎回。

廟方人員在等待期間憂心忡忡，直到看見神尊平安無損被找回，才終於放下心中大石，甚至有人當場紅了眼眶。朝天宮曾姓主委表示，當時廟公只是短暫離開，中午返回時赫然發現神龕上的主神大媽祖、二媽祖等5尊神像與御賜木牌全數不見，當場傻眼，只能緊急報案，幸好警方效率驚人迅速破案，否則實在無法向信徒交代。

更令人動容的是，有信徒在得知神尊尋回後，特地駕駛高級進口車前來迎接，直言「要讓媽祖有體面回去」，場面溫馨又莊重，展現信徒對神明的虔誠與敬意。

白河警分局長陳志埕表示，神像不僅是宗教信仰核心，更承載地方情感與文化記憶，因此專案小組接獲報案後全力以赴，從報案到尋回不到3小時，成功守護地方信仰中心。他也呼籲各廟宇應加強安全防護措施，包含設置完善監視器及安排人員看守，以防類似案件再度發生。