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陸女子花9萬做骨膜針變玻尿酸　做完臉垮欲求償遭譏：本來就長不好看

▲寧波張女士秀出醫美前後比對照，認為沒有效果。（圖／翻攝浙江廣電）

▲寧波張女士秀出醫美前後比對照，認為沒有效果。（圖／翻攝浙江廣電）

記者魏有德／綜合報導

浙江寧波一名張姓女子為讓自己更有自信，欲尋求醫美療程「花錢變美」，前後花費約2萬元人民幣（約9萬元新台幣），不僅效果不如預期，出現臉部凹陷與變形，與診所協商希望能退款或修復加強時，還遭言語羞辱，被工作人員譏笑，「本來就長不好看！」讓她憤而尋求媒體協助，將向當地衛健部門申請調解。

《浙江廣電新聞》報導，寧波的張女士想要變好看，幾個月前做了醫美。張女士：每天都吃不好，睡不好，工作也很焦慮。本來是想花錢變美，結果沒有變好的同時，反而讓自己心情也不好，還受到了一些侮辱。

▲張女士與診所工作人員對質。（圖／翻攝浙江廣電）

▲張女士與診所工作人員對質。（圖／翻攝浙江廣電）

張女士於去（2025）年12月5日與今（2026）年1月13日在寧波亮騰醫療美容診所分別接受兩次太陽穴玻尿酸酶注射。第一次術後出現凹陷與鬆弛情形，認為臉部狀態反而變差，之後她又接受眉弓、眶下緣及臉頰填充療程，仍對效果不滿。

張女士認為，原先與診所溝通欲施作「骨膜針」，但實際治療時醫師改為使用玻尿酸，當下雖有提出疑問，但因疼痛與緊張未能進一步確認，術後對效果感到失望，認為臉部變得更寬。

在後續協調過程中，張女士指控遭診所人員言語攻擊，包括被批評「本來就不好看」、「不高級」等說法，讓她感到受辱。對此，亮騰醫療美容診所工作人員表示，未接獲相關不當言語情形，並強調員工具備基本素養，不應出現攻擊顧客的行為。

至於療程內容爭議，診所工作人員表示，所有診療均合法合規，且術前皆有進行知情告知，不存在更換美容療法素材問題，但張女士則主張事前並未被明確告知是使用玻尿酸，雙方爭議仍待當地衛生健康部門進行調解。

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