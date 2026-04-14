浪姐7女星〈心願便利貼〉大走音！原唱聽到了...曝感受：很可愛啦

▲李小冉（中）、王濛（左）、唐藝昕（右）。（圖／翻攝自微博／乘風2026）

記者曾筠淇／綜合報導

人氣陸綜《乘風2026》（又稱《浪姐7》）於日前正式開播，李小冉、王濛、唐藝昕一同演唱〈心願便利貼〉，她們的表現引起不少網友關注，影片底下就有人直呼「我相信是Live了」、「完全走音啊」。而原唱大Q吳秉洛（原名吳忠明）也分享聽完的感受。

李小冉、王濛、唐藝昕表演〈心願便利貼〉

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李小冉、王濛、唐藝昕在《乘風2026》上，詮釋〈心願便利貼〉，三人又唱又跳，表演得相當賣力。不過，她們在表演過程中，卻幾度出現走音的狀況。

就有不少網友直呼，「魔性到快忘了原唱怎麼唱了」、「目前大概只聽30次，現在每天起床都需要聽個兩次」、「難聽到好好聽」、「果然要唱差一點才有人氣」、「我最納悶的是下面尖叫的觀眾是不會想笑嗎」、「留友看，沒聽過這個真的會遺憾」、「我的天，後面還搶拍」。

曾沛慈表情成亮點

台灣女藝人曾沛慈也有參加《乘風2026》，當時節目鏡頭正對著她拍，當李小冉、王濛、唐藝昕開始表演時，她跟著節奏搖晃身體，嘴巴也跟著唱，而她的表情也成亮點。

〈心願便利貼〉原唱：很可愛啦

▲大Q分享聽完的感受。（圖／翻攝自Threads／q.daikyu.l.f）

〈心願便利貼〉是《命中注定我愛你》的片尾曲，原唱是元若藍、吳秉洛。吳秉洛看到這段表演後，則在Threads上表示，「身為原唱，我覺得很可愛啦～」他也覺得娛樂性很高。還有網友拋問，「不知道大Q聽這段演唱的表情如何？」吳秉洛則回應，「跟沛慈差不多」。