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推動數位轉型　台東縣府導入AI培力強化行政效率

▲AI工作坊聚焦流程再造與實務應用。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲AI工作坊聚焦流程再造與實務應用。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為推動數位轉型並提升行政效能，台東縣政府於4月13日啟動「AI行政賦能與流程再造」階梯式實作工作坊，透過系統性培力機制，引導各單位從業務流程盤點出發，逐步導入人工智慧應用，強化智慧治理能力。

台東縣政府表示，人工智慧已成為組織升級與創新的重要工具，但導入AI不應僅止於工具操作，而應回歸業務本質，重新檢視行政流程、資料運用及跨單位協作模式。本次工作坊以「先流程、後系統；先資料、後AI」為核心原則，協助同仁辨識業務痛點，建立實務導向的應用能力。

副縣長王志輝於開幕式中勉勵參與同仁，應從自身業務出發，透過流程盤點與問題釐清，讓AI成為提升行政效率與優化公共服務的有效工具，而非僅止於形式導入。

縣府指出，本系列課程採三階段設計，分別為4月13日「培養AI數位腦」、4月24日「AI加速行政效率」及4月27日「打造專屬AI小工具」，課程內容涵蓋AI基礎概念、行政應用情境、簡報與摘要協作，以及流程自動化等面向，逐步引導學員將AI融入日常業務。

此外，縣府也規劃培訓種子人員，透過實作過程盤整各單位資料與流程，並將成果回饋至TTOne平台，累積資料資產，作為後續政策優化與治理精進的重要基礎。

為擴大推動效益，工作坊結束後將接續辦理「流程優化創新應用競賽」，鼓勵各單位提出具體解決方案，並導入台東幣作為激勵措施。同時安排業師提供線上諮詢與輔導，協助各單位針對實際業務痛點，評估AI應用可行性，促進學習成果轉化為實際應用案例。

台東縣政府強調，面對數位轉型浪潮，公部門推動AI的關鍵在於回應實際需求，減輕行政負擔並提升服務品質。未來將持續透過培力、輔導與實作機制，逐步推動AI融入縣政運作，打造更高效、便民的智慧服務體系。

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