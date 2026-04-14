保護20公頃農田！花蓮玉里觀音、杜風排水工程預計4月底完工

▲花蓮縣長徐榛蔚視察觀音排水工程。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為提升玉里鎮排水防洪能力，降低豪雨期間洪水漫溢及河岸侵蝕風險，花蓮縣長徐榛蔚日前在秘書長饒忠、立委傅崐萁辦公室主任潘俊霖、觀音里長陳金寶、松浦里長陳錦忠陪同下前往玉里鎮，視察觀音排水及杜風排水工程，責成縣府團隊務必落實控管，確保工程如期如質完成，發揮防洪保護效能，確保鄉親生命財產安全。

徐榛蔚指出，排水治理工程攸關地方居民生命財產安全及農業生產環境，縣府持續強化地方防災韌性，提供鄉親更安全的生活環境。面對極端氣候的挑戰，排水設施更為重要，本次工程改善排水及護岸條件，提升整體防洪及防護能力，能降低災害發生風險。

建設處表示，本次視察之觀音排水及杜風排水工程，工程內容包括排水路改善、護岸改善及河道整理等項目，經費約1,999萬元。目前整體工程進度已達98.74%。本案於114年10月15日開工，後因工程需求於115年3月19日停工辦理變更設計，預計於115年4月30日完工。

建設處進一步說明，本工程不僅是修復，更採用耐震、抗沖刷的「重力式護岸結構」，預期可減少約河岸兩側範圍之洪水衝擊與河岸侵蝕問題，並保護約20公頃農田，除了保護農地，工程也涵蓋周邊聚落的排水導流。將降低災害損失，兼顧居民安全與農業發展需求。

花蓮縣政府強調，徐縣長上任以來，始終將「水利安民」列為施政重點，未來將持續盤點地方排水改善需求，積極向中央申請相關經費，持續升級各項水利設施與建設，完善花蓮縣整體的排水系統，提升面對極端氣候與天然災害之應變能力，守護鄉親生命財產安全。

