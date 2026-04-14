宏國復交有望？外交部：他是負責任總統　會看到與中國貿易赤字擴大

▲外交部拉丁美洲及加勒比海司司長韓志正大使。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

宏都拉斯2023年與台灣斷交，改與中國建交，怎料北京大量採購白蝦的承諾跳票，導致宏國蝦類出口崩跌，重創當地產業，而現任總統阿斯夫拉（Nasry Asfura）在競選期間，曾表態與台灣復交。針對目前進展，外交部拉丁美洲及加勒比海司長韓志正今（14日）表示，宏都拉斯跟中國建交後，貿易赤字持續擴大，阿斯夫拉是負責任的總統，他都會看到，我方會持續跟宏都拉斯接觸，再看看後面怎麼發展。

外交部今（14日）上午舉行「單位主管例行新聞說明會」，由外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉主持，並由外交部拉丁美洲及加勒比海司司長韓志正大使進行業務簡報。

媒體關切，阿斯夫拉曾在競選期間表示要跟我國復交，目前我國跟宏都拉斯有無實質協商進度？也有媒體報導，阿斯夫拉已重新審視跟中國簽署的十多項協議，是否有在跟台灣談相關合作？

韓志正表示，我國跟宏都拉斯接觸不是現在，在斷交後，我方一直跟反對黨保持聯繫，現任總統阿斯夫拉（Nasry Asfura）的競選政見就是跟台灣恢復邦交，也相信他的步驟很謹慎。

韓志正提到，最近其實宏都拉斯媒體反應相當強烈，上禮拜陸續報導宏都拉斯蝦農與白蝦養殖產業受到衝擊跟崩潰，實際上相信阿斯夫拉也有看到，也呼籲宏都拉斯政府正視農民期盼，還有中小企業受到中國低廉產品的大舉傾銷，受到很大衝擊。

韓志正指出，宏都拉斯跟中國建交後，貿易赤字持續擴大，相信這些都是重點，阿斯夫拉是負責任的總統，他都會看到，我方會持續跟宏都拉斯接觸，再看看後面怎麼發展。