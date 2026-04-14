　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

威廉王子收廢棄監獄億級租金惹議　29億維修費全民埋單

威廉王子名下的「康瓦爾公國」被爆，從已關閉的監獄持續收取租金，引發爭議。（翻攝princeandprincessofwales IG）

▲威廉王子名下的「康瓦爾公國」被爆，從已關閉的監獄持續收取租金，引發爭議。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

英國威廉王子（Prince William）當上威爾斯親王後，從父親查爾斯三世（King Charles III）那裡接手「康瓦爾公爵領地」，財富一飛沖天。然而，近日英媒披露，康瓦爾公爵領地中涵蓋一所廢棄監獄，已無法使用，卻仍持續收取數百萬英鎊租金，全由納稅人埋單，引發爭議。

接手領地變身「收租大戶」？　致癌監獄竟成威廉金雞母？

根據《泰晤士報》報導，位於英格蘭德文郡的達特穆爾監獄（HMP Dartmoor）由「康瓦爾公國」持有。從2023年12月起，英國司法部每年以150萬英鎊（約新台幣6,400萬元）向公國租用該地，20個月內已為威廉帶來至少250萬英鎊（約新台幣1億677萬元）的收入。

然而，達特穆爾監獄在2024年7月，就因氡氣濃度過高全面關閉。氡氣是一種天然存在於土壤和岩石中的放射性氣體，長期暴露恐致肺癌，英國每年約有1,000人因此喪命。報導指出，該監獄部分區域的氡氣濃度曾高達法定上限的10倍，成為全英42個高風險監獄與觀護設施之一。

達特穆爾監獄因氡氣濃度過高，2024年已關閉、停止使用。（翻攝Wikipedia）

▲達特穆爾監獄因氡氣濃度過高，2024年已關閉、停止使用。（圖／翻攝Wikipedia）

致癌凶宅租約死鎖到2033年？　29億公帑真要打水漂？

儘管如此，租約仍持續執行，且根據「設備老化條款」，納稅人未來恐需投入高達6,800萬英鎊（約新台幣29億元）的整修和維護費用，每年還需額外支出約400萬英鎊（約新台幣1.7億元），用於私人保全、通風改善與商業稅。更關鍵的是，英國監獄與觀護服務最早要到2033年12月才能終止租約。

此外，達特穆爾監獄目前呈現荒廢狀態，根據監獄報告，為增加通風而長時間開窗，反而導致鼠類、鳥類、蝙蝠與昆蟲大量入侵，環境嚴重惡化。過去在此工作的員工和受刑人，也因長期暴露於氡氣環境，已有超過100人對司法部提起訴訟，指控健康受損、心理焦慮。

在政治層面，英國國會公共帳目委員會今年1月痛批，政府在明知監獄存在氡氣問題的情況下，仍在2023年倉促續約，是在「恐慌中做出的決策」。委員會主席傑佛瑞克利夫頓布朗（Sir Geoffrey Clifton-Brown）更直言，此案「從頭到尾都是一場恥辱」。

威廉王子年收9.8億元，一家人的開支仰賴「康瓦爾公爵領地」的收入。（翻攝princeandprincessofwales IG）

▲威廉王子年收9.8億元，一家人的開支仰賴「康瓦爾公爵領地」的收入。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

王室透明度遭質疑？　形象工程能否掩蓋租金爭議？

另一方面，康瓦爾公國強調，該租約屬於「長期的既有安排」，並依一般商業條件談判完成，雙方皆有獨立顧問參與。公國表示，已持續與司法部溝通，盼盡快找到公平且可持續的解決方案。然而，對於威廉王子實際繳納多少稅金？公國拒絕透露。雖然威廉屬於最高稅率納稅人，自願就公國盈餘繳納所得稅，但透明度問題仍遭批評，因為他的爸爸查爾斯在擔任威爾斯親王時，都有公開稅務資訊。

值得注意的是，《星期日泰晤士報》與節目《Dispatches》的聯合調查也揭露，王室透過出租土地、河流與海岸，向軍方、國民保健署（NHS）及學校等機構收費，每年獲利數百萬英鎊。2024至2025財政年度，威廉從康瓦爾公國就分得2,300萬英鎊（約新台幣9.82億元）的盈餘，相當可觀。

調查曝光後，威廉已停止向救生站、消防單位、村莊活動中心與學校操場收取租金，但對達特穆爾監獄的收益仍未中斷。


更多鏡週刊報導
威廉王子從年薪230萬到「身價400億」！　繼承「王室金雞母」暴富大解密
「威廉王子緋聞情婦」開度假村！　就開在凱特家門口
威廉王子年度收入曝光！　一家五口9億元開銷全靠「這筆錢」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
436 1 0499 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
野生許維恩被拍「低調發水給香燈腳」！原因藏洋蔥：讓我走過恐懼
快訊／剴剴案催生兒托法三讀　監管雲入法、虐兒可處60萬並公布
沙國施壓美國收手原因曝！　憂伊朗報復「1招」斷石油命脈
馬英九健康遭質疑　親致電楊渡駁：僅年紀大未嚴重到不分清廉貪瀆
獨／台新證下單出大包！　公司：緊急處理中
快訊／宏泰人壽遭搜索　約談多人偵訊中
才喊要登台！日26歲諧星「演出前失聯」猝死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普下令封鎖荷莫茲！北京陷兩難　5月「川習會」恐告吹

赴日注意！搭機「行動電源新規」24日上路　做錯恐挨罰

詭！京都男童疑陳屍山區　居民疑惑：2天前經過沒看到、沒異味

歐盟鋼鐵「進口配額」大砍50%！　台灣被點名

啦啦隊少女藏屍床下！繼弟「性侵謀殺」被起訴　郵輪之旅變調

沙國施壓美國收手原因曝！　憂伊朗報復「1招」斷石油命脈

京都童屍「胸前印84」！11歲男童失蹤時就穿這件　遺體細節再曝光

川普稱伊朗海軍已滅亡！　專家打臉：更恐怖的「這戰力」還有6成

隔空互嗆！伊朗譴責美封鎖「侵犯主權」　范斯反擊：經濟恐怖主義

末日博士變了！魯比尼預測：美國經濟成長率將升至10％

川普宣布「封鎖荷莫茲海峽」國際油價跳漲8％

不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

「粉紅超跑」深夜起駕　白沙屯媽祖8天7夜進香啟程

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

白沙屯媽祖抵台中！第4度駐駕笠毅工業公司　過往也獲青睞停駕2次

朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

白沙媽超猛香燈腳來了！自製7米2「巨香」　40公斤扛著走8天7夜

侵占眾量級收益又逃漏稅！家寧一家四口再開庭　她一身西裝抵達

女車主禮貌詢問求歸還機車...　霸道貓無視繼續坐還踏滿腳印

怪男闖黎明科大強抱學生　再衝馬路拉扯女騎士！遭警強制送醫

川普下令封鎖荷莫茲！北京陷兩難　5月「川習會」恐告吹

赴日注意！搭機「行動電源新規」24日上路　做錯恐挨罰

詭！京都男童疑陳屍山區　居民疑惑：2天前經過沒看到、沒異味

歐盟鋼鐵「進口配額」大砍50%！　台灣被點名

啦啦隊少女藏屍床下！繼弟「性侵謀殺」被起訴　郵輪之旅變調

沙國施壓美國收手原因曝！　憂伊朗報復「1招」斷石油命脈

京都童屍「胸前印84」！11歲男童失蹤時就穿這件　遺體細節再曝光

川普稱伊朗海軍已滅亡！　專家打臉：更恐怖的「這戰力」還有6成

隔空互嗆！伊朗譴責美封鎖「侵犯主權」　范斯反擊：經濟恐怖主義

末日博士變了！魯比尼預測：美國經濟成長率將升至10％

台61貨櫃車急煞失控　「折甘蔗」翻覆占車道！驚悚影片曝

恆大及許家印遭控數罪一審開庭　許家印當庭認罪懺悔

國民黨歸仁黨部舊址賣了　868坪地1.53億轉手建商

剴剴案推動托育專法三讀通過　機構須設監視器、影像至少保存30日

田徑公開賽在新北復辦還更名　侯友宜說會盡地主之誼

男子區間車暴走「狂罵乘客揚言動手」　台鐵報警拒載

淡水滷味攤「老鼠爬食材」一周被拍到2次　衛生局要複查開罰

川普下令封鎖荷莫茲！北京陷兩難　5月「川習會」恐告吹

接見立陶宛新任駐台代表裴凱倫　林佳龍：盼深化戰略產業合作

經民連赴藍黨部抗議　國民黨反擊：替民進黨轉移共諜焦點

BIGBANG登科切拉　唱〈HARU HARU〉+〈LIES〉太催淚！

國際熱門新聞

即／京都男童失蹤22天　疑似發現遺體

京都11歲童來台前夕失蹤　繼父特殊職業引熱議

英國發警告！美軍對伊朗封鎖令生效

即／川普嗆伊朗船隻靠近「全面消滅」

川普酸教宗　良十四世霸氣回應

美軍15軍艦包圍伊朗　川普：靠近就消滅

雙封鎖「油價繼續飆」 2大產品恐斷航

京都童屍「胸前印84」！他失蹤時就穿這件

川普稱伊朗盼達協議　美股開低走高漲301點

范斯：與伊朗談判獲大量進展　第二輪談判「球在德黑蘭手中」

停火期限倒數　傳美伊第2輪談判16日舉行

川普海上封鎖暴露台灣弱點　CNN：限電

白宮總統經濟報告出爐　台灣進口總額年增1.9兆居冠

沙國施壓美國收手！　憂伊朗封鎖曼德海峽

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

2026裝修新制將上路 未來不再說做就做

香燈腳集體失格　女氣炸嗆「媽祖不會保佑你們」

即／台中警喉嚨中槍　子彈貫穿頭蓋骨命危

凱蒂佩芮爆性侵女演員！遭控「下體磨臉」噁到吐

22歲女開心買房！入行3年月薪20萬起　職業曝光

樂天女孩點頭要嫁了！

郭台銘16歲女兒太狂！　赴美參賽奪最高榮譽

明變天！　雨區擴大

肯吃苦又高薪「新人4個月嚇到離職」！網吵翻

林志穎16歲帥兒飆高180公分！正面照曝光

「馬桶黃噁垢」刷不掉！達人撒1粉末還原　驚人對比照曝

即／京都男童失蹤22天　疑似發現遺體

白沙屯媽祖起駕疑錯過吉時　「山邊王爺」突暴衝

京都11歲童來台前夕失蹤　繼父特殊職業引熱議

快訊／李洋財產申報曝！ 前日捐出千萬獎金是存款3成

更多

最夯影音

更多
川普宣布「封鎖荷莫茲海峽」國際油價跳漲8％

川普宣布「封鎖荷莫茲海峽」國際油價跳漲8％
不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

「粉紅超跑」深夜起駕　白沙屯媽祖8天7夜進香啟程

「粉紅超跑」深夜起駕　白沙屯媽祖8天7夜進香啟程

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

白沙屯媽祖抵台中！第4度駐駕笠毅工業公司　過往也獲青睞停駕2次

白沙屯媽祖抵台中！第4度駐駕笠毅工業公司　過往也獲青睞停駕2次

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面