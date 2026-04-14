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涉性侵、傳私密照醜聞　加州眾議員斯沃韋爾道歉辭職

曾被看好競逐加州州長的民主黨星探斯沃韋爾，因捲入性醜聞震撼宣布辭去國會職務。（翻攝自X@RubenGallego）

▲曾被看好競逐加州州長的民主黨星探斯沃韋爾，因捲入性醜聞震撼宣布辭去國會職務。（圖／翻攝自X@RubenGallego）

圖文／鏡週刊

美國政壇原被視為民主黨政治明星、甚至一度領跑加州州長選戰的聯邦眾議員斯沃韋爾（Eric Swalwell），因深陷性侵及性騷擾醜聞，在兩黨議員的強大壓力下，正式宣布將辭去國會議員職務。斯沃韋爾雖然公開致歉，坦承過去有「判斷失誤」，但仍堅稱部分指控並非事實，強調辭職是為了不讓選民因其個人醜聞而分心。

從州長熱門到狼狽下台！性侵、私密照指控連環爆

根據《NBC NEWS》報導，現年45歲的斯沃韋爾，自2013年起擔任加州第14選區眾議員。然而，他的政治路在過去幾天內迅速崩盤。根據《舊金山紀事報》及CNN報導，多名女性出面指證其惡行，內容令人髮指。

一名前幕僚指控，斯沃韋爾曾趁她酒醉意識不清、無法同意的情況下，兩度對她實施性侵；另有兩名女性指稱曾收到斯沃韋爾無預警傳送的「生殖器私密照」；甚至有女性控訴在公共場合遭他強吻。這些指控讓原本形象清新的斯沃韋爾瞬間跌落神壇，不僅在週日被迫宣布暫停加州州長競選，隔日更直接放棄國會席位。

「我必須負責」！斯沃韋爾發文認錯但喊冤

斯沃韋爾週一在社群平台X上發表聲明，直言：「我知道國會內部正準備對我提出驅逐動議，雖然在指控提出幾天內就跳過正當程序將人驅逐是不對的，但我不能讓選民因為我的私事而受影響。」

他在聲明中向家人、幕僚及選民致歉，為自己過去的「判斷錯誤」負責，但他也強硬表示：「我會繼續對抗那些嚴重且虛假的指控。」據悉，曼哈頓地檢署已針對其中一起發生在紐約的性侵指控展開調查，而洛杉磯週二也將有一場針對他性醜聞的法律行動新聞發布會。

兩黨醜聞齊發！眾院道德委員會全面介入

斯沃韋爾的辭職並非政壇唯一焦點。共和黨籍眾議員岡薩雷斯（Tony Gonzales）同樣深陷泥淖，他近期承認與已故前幕僚有染，還被踢爆曾傳送露骨性愛簡訊給其他員工。

由於斯沃韋爾宣布辭職，眾議院道德委員會對他的調查將隨之停止（因委員會僅對現任議員有管轄權）。目前，斯沃韋爾必須向眾議院議長提交正式辭職信，該信件預計於週二中午在院會讀取後正式生效。至於其遺留的席位是否進行補選，將由加州州長紐森（Gavin Newsom）決定。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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