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為咖啡農找解方！花蓮縣府赴台中取經　觀摩精品咖啡全鏈模式

▲▼花蓮縣政府赴台中觀摩精品咖啡全鏈發展模式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣政府赴台中觀摩精品咖啡全鏈發展模式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為進一步提升花蓮精品咖啡的國際競爭力並建構產業鏈高度，花蓮縣政府農業處13日率領縣內精品咖啡農友及經營業者組成產經考察團，遠赴臺中「四角林咖啡莊園休閒農場」進行深度實地考察，並由農場主任邱文彬接待。此次跨縣市交流的核心重點，聚焦於「生態共榮、產業一體化、體驗經濟」三大面向，意在為花蓮咖啡農尋求由「產地」轉型為「品牌與休閒載體」的關鍵解方。

四角林咖啡莊園以森林經營模式聞名，與花蓮強調永續發展、親近自然的友善農業精神相互呼應。花蓮農友團深入林地，實地觀察遮蔭樹種對咖啡風味穩定度及氣候變遷調節的作用。

▲▼花蓮縣政府赴台中觀摩精品咖啡全鏈發展模式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮因擁有得天獨厚的風土條件，且轄內咖啡莊園多採有機或友善方式栽種，具備豐富的物種多樣性。在交流過程中，雙方探討如何透過減碳農業與生態補償機制，讓咖啡不只是農作物，更成為維繫森林生態平衡的一環。四角林透過生態共存保留豐富的鳥類與原生植物，這種「自然即品牌」的思維，為花蓮業者提供具參考價值的經營模式。

台灣咖啡農友多具備優異的種植技術，但在製程標準化與通路品牌化上，往往面臨資源分散的挑戰。由台中市農會經營的四角林咖啡莊園，透過「自產（契作管理）、自製（後製研發）、自銷（自有品牌推廣）」的整合模式，使農會不僅是技術指導者，更成為市場通路與品牌推廣的重要支撐。

▲▼花蓮縣政府赴台中觀摩精品咖啡全鏈發展模式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

台中市農會經營的四角林咖啡莊園，透過「自產、自製、自銷」的整合模式，使農會不僅是技術指導者，更成為市場通路與品牌推廣的重要支撐。

農業處長陳淑雯表示，花蓮在先天上的優勢是純淨低汙染的環境，但要提升產量與產值，不能只靠種植。四角林的經驗顯示，當農會成為整合加工與行銷的平台，能有效協助農友提升農業附加價值。

在精品咖啡競爭日益激烈的環境下，單純銷售生豆或熟豆已逐漸趨於競爭，四角林咖啡莊園透過場域經營，將咖啡產地轉化為生態體驗空間，並結合教育導覽，帶領消費者認識從種子到杯中的完整過程。

透過生態步道引導與親子體驗活動，四角林將傳統咖啡園轉型為兼具教育與休閒功能的場域，不僅延長遊客停留時間，也提升品牌認同。對於自然資源豐富的花蓮而言，這樣的發展模式有助於提升產業價值，並提供咖啡結合部落文化、在地特色與山海景觀的多元發展方向。

▲▼花蓮縣政府赴台中觀摩精品咖啡全鏈發展模式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣考察團遠赴台中「四角林咖啡莊園休閒農場」進行深度實地考察，由農場主任邱文彬接待。

縣長徐榛蔚表示，花蓮精品咖啡正處於從品質提升邁向產業發展的重要階段。此次台中參訪，不僅是觀摩經驗，更是思考如何在永續發展中建立花蓮自身特色。

「我們擁有的不僅是好咖啡，更有部落的故事、土地的深度以及山海交織的風土。」徐榛蔚說，未來縣府將持續輔導農友強化後製管理，深化永續價值，逐步完善產業發展體系。

此次跨縣市的精品咖啡產業參訪，不僅開闊花蓮農友視野，也為花蓮與台中的咖啡產業建立交流契機。花蓮縣政府表示，未來將持續扮演推動角色，讓花蓮精品咖啡不只是地方特產，更成為展現台灣風土特色的重要代表。
 

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咖啡農解方台中取經觀摩精品咖啡全鏈模式

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