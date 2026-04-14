　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

馬路有蛇！高雄騎士急煞釀追撞　「1.3米眼鏡蛇」作勢攻擊畫面曝

記者許宥孺／高雄報導

高雄市鳳山區昨（13）日發生一起車禍，一名陳姓騎士騎乘於南華路時，突然發現不明物體在路中央蠕動，緊急煞車後遭到後方蔡姓騎士追撞，2人雙雙倒地，卻驚見肇事者竟是一條眼鏡蛇，而蛇受驚嚇後還豎直身體、擴張頸部，做出預備攻擊姿勢，讓直擊民眾看傻眼。農業局獲報後派員捕捉，目前已將該條眼鏡蛇安置。

▲▼馬路有眼鏡蛇。（圖／警方提供）

▲馬路有蛇！2騎士急煞釀追撞。（圖／記者許宥孺翻攝）

事發在13日晚間9點45分，警消獲報，鳳山區南華路發生機車交通事故。經調查，36歲陳姓男子騎乘機車由南往北行駛時，發現路中央出現不明物，即緊急煞車。後方31歲蔡姓男子因未保持安全車距，反應不及自後方追撞，兩人發生擦撞後倒地。

警方表示，陳姓騎士、蔡姓騎士僅腳部輕微擦傷、均無酒駕情事，也未受蛇攻擊。

▲▼馬路有眼鏡蛇。（圖／警方提供）

▲▼陳姓騎士發現馬路有蛇，緊急煞車後遭到蔡姓騎士追撞倒地。（圖／警方提供）

▲▼馬路有眼鏡蛇。（圖／警方提供）

針對闖入道路的不速之客釀成驚險車禍，騎士也將事發畫面放上Threads，只見當時眼鏡蛇遭受驚嚇，還豎直身體、擴張頸部，環繞四周狀況有意準備進攻。為避免眼鏡蛇攻擊，就有民眾拿出大水桶想將其覆蓋，但並未成功，好在後續農業局團隊到場後順利補獲眼鏡蛇。

農業局表示，昨晚接獲1999通報後，立即派委外團隊前往現場，晚間10點25分順利捕捉1隻眼鏡蛇，蛇長約1.3米，將後送屏科大收容安置。

農業局呼籲，遇到蛇不用驚慌也不要嘗試自行驅趕、捕捉或移除，以免發生危險；發現時請儘速撥打1999通報農業局，將派專人移除。

▲▼馬路有眼鏡蛇。（圖／警方提供）

▲▼農業局到場抓捕眼鏡蛇。（圖／Threads/jams1706授權提供）

▲▼馬路有眼鏡蛇。（圖／警方提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
436 1 0499 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
雙重封鎖「油價繼續飆」！2大產品恐斷航　全球都遭殃
快訊／空軍31歲女軍官墜橋死亡
快訊／台積電飆新天價！
徒步34小時進彰化了！白沙屯媽祖跨越大度橋　空拍人龍超震撼
TVBS裁員潮！　開台元老急勸主播「1事比面子重要」：千萬別
李貞秀討薪嗆「這點錢拿不出、瞧不起」　黃國昌：繼續說謊非好事
賴清德高度重視3000萬流量ETtoday斥詐論壇　何志偉：
記憶體2檔漲停　南亞科法說會相對弱勢　

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

天兵！年輕男「找水喝」騎U-BIKE闖松機航廈　最高罰2萬

31歲空軍女軍官溺斃！新北城林橋墜河失蹤2天　尋獲已是冰冷遺體

馬路有蛇！高雄騎士急煞釀追撞　「1.3米眼鏡蛇」作勢攻擊畫面曝

快訊／緩撞車執勤挨撞！林口台61線連環車禍　南向一度全線封閉

台84線驚悚事故！大貨車撞路肩2車　1人拋飛橋下慘死2人受傷

中和「頭套遛鳥俠」沿路跟回家…女驚恐大叫！落網稱：一時無聊

印度工程師酒吧亂摸女店員「下體硬頂」　判刑6月還被驅逐出境

石承泫遭爆「花30萬逃兵」毀人設　3箭齊發怒告經紀人全吞敗

岡山小黃運將恍神釀禍　掃一整排施工圍籬撞進捷運工地

台中警彈藥室頭部中槍恢復心跳　承辦裝檢業務3個月疑壓力過大

川普宣布「封鎖荷莫茲海峽」國際油價跳漲8％

不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

「粉紅超跑」深夜起駕　白沙屯媽祖8天7夜進香啟程

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

白沙屯媽祖抵台中！第4度駐駕笠毅工業公司　過往也獲青睞停駕2次

朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

侵占眾量級收益又逃漏稅！家寧一家四口再開庭　她一身西裝抵達

白沙媽超猛香燈腳來了！自製7米2「巨香」　40公斤扛著走8天7夜

女車主禮貌詢問求歸還機車...　霸道貓無視繼續坐還踏滿腳印

怪男闖黎明科大強抱學生　再衝馬路拉扯女騎士！遭警強制送醫

天兵！年輕男「找水喝」騎U-BIKE闖松機航廈　最高罰2萬

31歲空軍女軍官溺斃！新北城林橋墜河失蹤2天　尋獲已是冰冷遺體

馬路有蛇！高雄騎士急煞釀追撞　「1.3米眼鏡蛇」作勢攻擊畫面曝

快訊／緩撞車執勤挨撞！林口台61線連環車禍　南向一度全線封閉

台84線驚悚事故！大貨車撞路肩2車　1人拋飛橋下慘死2人受傷

中和「頭套遛鳥俠」沿路跟回家…女驚恐大叫！落網稱：一時無聊

印度工程師酒吧亂摸女店員「下體硬頂」　判刑6月還被驅逐出境

石承泫遭爆「花30萬逃兵」毀人設　3箭齊發怒告經紀人全吞敗

岡山小黃運將恍神釀禍　掃一整排施工圍籬撞進捷運工地

台中警彈藥室頭部中槍恢復心跳　承辦裝檢業務3個月疑壓力過大

大改款Nissan X-Trail亮相「台灣爭取美製車0關稅」！油電＋AI迎戰RAV4

台中女性購屋比過半　豪宅引「陶朱隱園」同款廚具搶客

浪姐7女星〈心願便利貼〉大走音！原唱聽到了...曝感受：很可愛啦

威廉王子收廢棄監獄億級租金惹議　29億維修費全民埋單

保護20公頃農田！花蓮玉里觀音、杜風排水工程預計4月底完工

前高管爆Google AI導入慘敗「跟傳產沒兩樣」　DeepMind CEO親上火線：胡說八道

李陳鎬腦出血命危！救命恩人竟是前SJ強仁　一通電話救命

天兵！年輕男「找水喝」騎U-BIKE闖松機航廈　最高罰2萬

摩斯冰紅茶24元、套餐8折　肯德基無骨雞腿霸買1送1

她輕微跌倒卻無法站、痛到睡不著　醫揭急性壓迫性骨折嚴重後果

BTS演唱會驚險意外！　攝影大哥雨中墜落舞台

社會熱門新聞

即／台中警喉嚨中槍　子彈貫穿頭蓋骨命危

即／台19線鹽水段汽機車對撞　2駕駛死亡！

快訊／台南恐怖車禍36歲男飛墜橋下　送醫不治

快訊／前三連霸綠委陳歐珀涉貪污874萬　一審判16年

快訊／男追女醫潑汽油　法院裁定羈押

白沙屯媽祖凌晨2點起駕　警曝交管

桃園大溪鐵皮倉庫大火！18車42消火速搶救

王子官司纏身！范姜開吉「粿王」今法院開打

彰化孕婦回家遭狗狂追10多次

首宗國民法官審共諜　陸海空軍+海巡全淪陷

凌晨偷運廚餘！芬園2豬場遭突襲　業者慘吞40萬罰單、豬隻全管制

31歲空軍女軍官溺斃！新北城林橋墜河失蹤2天尋獲

台南凌晨驚悚車禍3傷！　有人被甩飛橋下

即／46歲女今沒上班　破門驚見已死亡

更多熱門

相關新聞

黃牌重機碰撞左轉聯結車！　24歲騎士腦出血送加護

黃牌重機碰撞左轉聯結車！　24歲騎士腦出血送加護

雲林縣台1線莿桐段13日上午發生一起嚴重車禍！一輛大貨車行經該處左轉雲156縣道時，與對向直行的黃牌重機發生碰撞，由於撞擊力道猛烈，現場車殼碎片炸飛一地，24歲騎士當場意識模糊被送醫搶救，目前仍在加護病房治療中。

高雄男詭異自撞倒血泊亡　出門晃晃竟天人永隔

高雄男詭異自撞倒血泊亡　出門晃晃竟天人永隔

驚悚瞬間曝！汽車跨雙黃線左轉撞　騎士騰空飛轉2圈落地

驚悚瞬間曝！汽車跨雙黃線左轉撞　騎士騰空飛轉2圈落地

中方10項惠台大禮包　陳其邁舉2例示警

中方10項惠台大禮包　陳其邁舉2例示警

萬獸之王再見了！壽山動物園非洲獅二哥高齡辭世

萬獸之王再見了！壽山動物園非洲獅二哥高齡辭世

關鍵字：

高雄眼鏡蛇車禍農業局捕蛇

讀者迴響

熱門新聞

香燈腳集體失格　女氣炸嗆「媽祖不會保佑你們」

2026裝修新制將上路 未來不再說做就做

即／台中警喉嚨中槍　子彈貫穿頭蓋骨命危

凱蒂佩芮爆性侵女演員！遭控「下體磨臉」噁到吐

郭台銘16歲女兒太狂！　赴美參賽奪最高榮譽

樂天女孩點頭要嫁了！

22歲女開心買房！入行3年月薪20萬起　職業曝光

明變天！　雨區擴大

林志穎16歲帥兒飆高180公分！正面照曝光

「馬桶黃噁垢」刷不掉！達人撒1粉末還原　驚人對比照曝

肯吃苦又高薪「新人4個月嚇到離職」！網吵翻

即／京都男童失蹤22天　疑似發現遺體

快訊／台指期夜盤破36000大關！　創歷史新高

即／台19線鹽水段汽機車對撞　2駕駛死亡！

京都11歲童來台前夕失蹤　繼父特殊職業引熱議

更多

最夯影音

更多
川普宣布「封鎖荷莫茲海峽」國際油價跳漲8％

川普宣布「封鎖荷莫茲海峽」國際油價跳漲8％
不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

「粉紅超跑」深夜起駕　白沙屯媽祖8天7夜進香啟程

「粉紅超跑」深夜起駕　白沙屯媽祖8天7夜進香啟程

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

白沙屯媽祖抵台中！第4度駐駕笠毅工業公司　過往也獲青睞停駕2次

白沙屯媽祖抵台中！第4度駐駕笠毅工業公司　過往也獲青睞停駕2次

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面