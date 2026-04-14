馬路有蛇！高雄騎士急煞釀追撞　「1.3米眼鏡蛇」作勢攻擊畫面曝

記者許宥孺／高雄報導

高雄市鳳山區昨（13）日發生一起車禍，一名陳姓騎士騎乘於南華路時，突然發現不明物體在路中央蠕動，緊急煞車後遭到後方蔡姓騎士追撞，2人雙雙倒地，卻驚見肇事者竟是一條眼鏡蛇，而蛇受驚嚇後還豎直身體、擴張頸部，做出預備攻擊姿勢，讓直擊民眾看傻眼。農業局獲報後派員捕捉，目前已將該條眼鏡蛇安置。

▲馬路有蛇！2騎士急煞釀追撞。（圖／記者許宥孺翻攝）



事發在13日晚間9點45分，警消獲報，鳳山區南華路發生機車交通事故。經調查，36歲陳姓男子騎乘機車由南往北行駛時，發現路中央出現不明物，即緊急煞車。後方31歲蔡姓男子因未保持安全車距，反應不及自後方追撞，兩人發生擦撞後倒地。

警方表示，陳姓騎士、蔡姓騎士僅腳部輕微擦傷、均無酒駕情事，也未受蛇攻擊。

▲▼陳姓騎士發現馬路有蛇，緊急煞車後遭到蔡姓騎士追撞倒地。（圖／警方提供）



針對闖入道路的不速之客釀成驚險車禍，騎士也將事發畫面放上Threads，只見當時眼鏡蛇遭受驚嚇，還豎直身體、擴張頸部，環繞四周狀況有意準備進攻。為避免眼鏡蛇攻擊，就有民眾拿出大水桶想將其覆蓋，但並未成功，好在後續農業局團隊到場後順利補獲眼鏡蛇。

農業局表示，昨晚接獲1999通報後，立即派委外團隊前往現場，晚間10點25分順利捕捉1隻眼鏡蛇，蛇長約1.3米，將後送屏科大收容安置。

農業局呼籲，遇到蛇不用驚慌也不要嘗試自行驅趕、捕捉或移除，以免發生危險；發現時請儘速撥打1999通報農業局，將派專人移除。

▲▼農業局到場抓捕眼鏡蛇。（圖／Threads/jams1706授權提供）

