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勞動連假國道首日最塞「車流擠1.2倍」　高公局公布好走時段

▲國5北上路段，今（14日）上午2起車禍，一度回堵4公里。（示意圖／記者游芳男攝）

▲勞動節連假首日國道交通量上看平日1.2倍。（示意圖／記者游芳男攝）

記者李姿慧／台北報導

勞動節將有3天連假，今年首次成為全國放假日及連假，高公局預估勞動節(5/1)當天交通量上看平常的1.2倍，高公局也公布勞動連假「好走時段」，南下建議凌晨6時前或中午後、北向建議上午9點前出發，呼籲提早出發不如「對時」出發。

高公局預估勞動節連假首日交通量最大，上看115百萬車公里，為平日的1.2倍，南下車流更是平常1.3倍，連假最後一天北上交通量也上看平日1.3倍。

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高公局表示，參考歷年相似特性連假，預期連假首兩日為南向尖峰日，車流集中於上午時段；連假末兩日為北向尖峰日，車流集中於下午時段。假期間出遊人潮大增，國道易有壅塞情形，呼籲用路人可多利用國道客運、台鐵及高鐵等大眾運輸工具。

針對仍有自行開車需求的用路人，高公局也公布「國道好走時段」，其中5月1及2日南向部分，建議西部國道可利用早上6時前或中午12時後出發，國道5號建議早上5時前或下午5時後出發；5月2及3日北向部分，西部國道南部地區建議9時前出發，中部地區建議12時前出發，國道5號建議早上9時前出發。

勞動連假期間為分散尖峰車流，高公局也規劃疏運措施，包括實施單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折及每日0-5時暫停收費等措施。

▼115年勞動節連續假期國道收費措施。（圖／高公局提供）

▲▼115年勞動節連續假期國道收費措施。（圖／高公局提供）

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