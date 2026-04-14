全美台灣同鄉聯誼會訪問花蓮 ！深化台美民間交流拓展國際連結

▲全美台灣同鄉聯誼會13日率領各州分會代表拜會花蓮縣政府。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

全美台灣同鄉聯誼會（Taiwan Benevolent Association of America, TBAA）總會長張錦娟於13日率領各州分會代表蒞臨花蓮縣政府拜會，由花蓮縣副縣長顏新章代表縣長徐榛蔚接待，感謝僑胞心繫故土、光耀鄉里的深厚情誼。雙方針對台美民間外交、僑界鏈結及花蓮永續觀光進行熱烈交流。

顏副縣長表示，僑胞為革命之母，自1978年台美斷交後，僑胞在台美兩地民間交流中扮演重要角色，是台灣連結世界的重要橋樑，對僑界長期的奉獻表示崇高敬意。花蓮作為原住民族的故鄉，原、客、閩及新住民如陽光、空氣與水般和諧共生，是族群融合的典範。他除了邀請訪團參與夏戀嘉年華、聯合豐年節等在地活動，也提到今年8月至9月將舉辦的「國際少年運動會（ICG）」及「世界俱樂部龍舟錦標賽（CCWC）」，展現花蓮與國際接軌的成果，並盼全美台聯會協助在美宣傳。

▲花蓮縣副縣長顏新章代表縣長徐榛蔚接待並感謝僑胞心繫故土、光耀鄉里的深厚情誼。

顏副縣長也表示，感謝全美台聯會與僑界對花蓮災害復原的協助，並強調在縣府團隊積極努力下，「花蓮美景依舊、建設逐年發展」。花蓮擁有全台最佳的空氣品質與山海景觀，是個安全且具備高品質「健康財」的旅遊城市，誠摯邀請僑胞帶著故鄉空氣的芬芳與泥土的溫暖，回美宣傳花蓮「一遊再遊」的魅力。

▲雙方針對台美民間外交、僑界鏈結及花蓮永續觀光進行熱烈交流。

參訪團長張錦娟則表示，全美台聯會成立47年來，始終秉持「時時關心台灣、處處服務同鄉」的宗旨，於全美設有24個分會，致力讓世界看見台灣。因應台美經貿關係緊密，聯誼會正積極籌設「台美經濟諮詢委員會」，期盼透過資源整合，協助企業掌握趨勢並降低風險。張會長感性表示，此次參訪見證了花蓮在挑戰後的強韌韌性，對縣府的熱情接待表示誠摯謝忱，未來將持續推動雙方實質合作。

▲顏副縣長代表縣府致贈總會長張錦娟（右）「桑梓之光」台灣玉石紀念品。

前會長李雙雙表示，回顧2024年徐縣長率團赴美參加姊妹市活動，打開花蓮與國際的鏈結，僑界多有肯定，也促使2024年踴躍捐款協助花蓮震災。希望兩地維持交流、持續促進美國當地對花蓮的認識。

會後，顏副縣長代表縣府致贈「桑梓之光」台灣玉石紀念品，寓意僑胞如光芒般照亮家鄉，是台灣連結世界的重要延伸力量。縣府強調，未來將持續深化與全美台聯會的合作，攜手拓展國際交流，並熱情邀請僑胞時常返鄉，親自感受花蓮的山海魅力與多元文化深度。

