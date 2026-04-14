陸《國家安全教育中小學生讀本》發行　從黨領導下努力成果推進安全意識

▲大陸教育部發行《國家安全教育中小學生讀本》。（圖／翻攝央視新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

明（15）日是大陸第11個全民國家安全教育日，大陸教育部在此刻推出《國家安全教育中小學生讀本》並正式發行。該教材涵蓋國小至高中，共4冊內容，由淺入深建立國家安全觀念，其中，國小階段著重於國家安全基本常識，懂得國家的安全穩定是在黨的領導下各行各業共同努力的結果，作為基礎認知，循序漸進式引導學生體會國家安全的意義。

《央視新聞》報導，2026年4月15日是第十一個全民國家安全教育日。為進一步推動總體國家安全觀進教材、進課堂、進頭腦，日前，由國家教材委員會辦公室和中央有關部門組織編寫的《國家安全教育中小學生讀本》，由人民出版社與人民教育出版社聯合出版發行。

大陸《國家安全教育中小學生讀本》共分4冊，包含國小上下冊、國中及高中各一冊，依照由具體到抽象的架構編排內容。其中，國小上冊介紹國家安全基本常識，強調國家安全與穩定是在黨領導下各行各業共同努力的成果；下冊則透過案例故事，引導學生提升安全意識。

國中教材以案例與知識講述結合方式，引導學生理解總體國家安全觀，建立各領域安全的基本概念；高中教材則圍繞「十個堅持」，進一步說明國家安全對國家發展的重要性，並強化「大安全」觀念。

大陸教育部相關負責人表示，該讀本為全國中小學及中等職業學校推動國家安全教育的重要教材，並與既有的《國家安全教育大學生讀本》銜接，形成從小學到大學的完整教育體系。

此外，大陸教育部還要求各地學校將該讀本與《習近平新時代中國特色社會主義思想學生讀本》及思想政治課教材配套使用，推動國家安全教育在校園落實，強化學生對國家安全的理解與意識。