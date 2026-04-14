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詐騙像「吸星大法」　陳彥良提阻詐聯防：同業平台、執法合作、跨機構分析

▲▼金融監督管理委員會 副主任委員 陳彥良。（圖／記者潘姿吟攝）

▲金融監督管理委員會副主任委員陳彥良指出，打詐是志業，AI防詐要做到「唯快不破」。（圖／記者潘姿吟攝）

記者潘姿吟／台北報導

面對AI深偽詐騙快速擴散、手法日新月異，東森新媒體ETtoday今（14）日於台北喜來登飯店舉辦「2026 AI斥詐風雲論壇：從意識覺醒走向AI實戰防護」，金融監督管理委員會副主任委員陳彥良出席指出，詐騙侵蝕的不只是金錢，更是社會信任；金管會將持續攜手金融機構與相關單位，強化AI識詐與跨機構聯防，朝「事前預警、事中阻斷」推進，提升阻詐效率、守護民眾資產安全。

陳彥良指出，打擊詐騙是一項「重要的社會改造工程」。他強調，若把「今天要做、明天還必須做」視為職業，「今天做、明天還想做」是事業，那麼為了社會與國家「做到老、做到死還想做」，就是志業；而政府與金融業攜手打詐，正是以志業的精神在推動。

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他將詐騙以武俠小說中的「吸星大法」比喻，不僅吸走民眾一輩子的努力與積蓄，更可能「吸乾抹盡」人們對社會、對人的信任。因此，防詐要對抗的不是單純的金錢損失，而是社會信任與人心的流失。

對於，詐騙手法日新月異，陳彥良表示，「他在變，我們也必須變」，而 AI 防詐正是關鍵工具。雖然，AI 防詐是科技應用，但對金融體系而言更像「探照燈」，主要在協助建立信任、看清風險、看向未來。他更提到，防詐必須走向全方位聯防，做到「天下武功、唯快不破」，以速度與即時性阻斷詐騙鏈。

針對第一線實務，陳彥良坦言，銀行端在最短時間內僅靠人工判斷客戶是否遭詐並不容易；「客戶關懷」固然能爭取時間、延緩風險，但要有效阻斷，仍需導入 AI 識詐與防詐模型，讓阻詐從「靠經驗」走向「靠系統」。他指出，推動 AI 防詐不僅是提升民眾識詐能力，也是在協助金融機構把阻詐機制真正落地。

為強化跨域聯防，陳彥良說明目前的三項推動方向：第一，建立同業交流平台，已經由銀行公會成立「同業阻詐技術分享平台」，定期進行資訊與技術交流；第二，強化與執法單位、法務部合作，由執法端提供銀行最新詐騙態樣與趨勢，協助模型更新與辨識精準化；第三，建立跨機構分析平台，以「點、線、面」的概念串連金融、執法與相關機構，共同阻斷惡劣詐騙行為。

陳彥良也提醒，基層行員是阻詐第一線，工作量與壓力大幅增加，金融業在強化關懷與阻斷機制時也必須體諒當前詐騙猖獗的社會處境；同時也希望民眾理解銀行端必要的提醒與查核，共同把阻詐做在資金轉出之前。

此外，金融業導入 AI 防詐追求精準阻詐之際，也要避免防詐與阻詐措施成為民怨出口。他強調，台灣不是警察國家，而是「以人民為基礎的民主國家」，推動過程仍需兼顧民眾感受與權益。

最後，陳彥良表示，透過論壇與交流，希望讓社會大眾建立更高警覺，也讓防詐知識與概念更普及；但他更期待的是，未來不要再需要任何以「防詐」為主題的活動，因為那代表詐騙已被有效壓制，社會能回到更安全、更值得信任的狀態。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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