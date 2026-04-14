中和「頭套遛鳥俠」沿路跟回家…女驚恐大叫！落網稱：一時無聊

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

變態出沒！新北市中和區一名26歲的女子7日晚間在錦和運動公園散步時，遭到一名戴著頭套的男子露出下體猥褻騷擾，當下女子快步離開，原以為甩掉變態，未料回到住家準備上樓時，赫見該名遛鳥俠竟一路跟蹤，還站在樓下緊緊死盯，嚇得女子放聲大叫。警方獲報後調閱監視器畫面迅速將涉案的高男(37歲)傳喚到案，高初步供稱只是因為「一時無聊」，全案訊後依跟騷法、社維法函送地檢署偵辦。

▲新北中和變態出沒，37歲高男戴頭套、裸露下體猥褻女子。（圖／翻攝Threads）

被害女子的男友在社群媒體threads上PO文，表示女友7日晚間在錦和運動公園遇到變態，該名男子戴著頭套，當眾裸露下體，還做出自慰動作猥褻；女友當下傻住不敢聲張，趕緊往便利商店方向離開，回頭確認變態往反方向遠離後才放心回家。

未料當女友回到住家準備上樓時，無意間轉身竟赫見該名頭套遛鳥俠一路跟蹤她回家，且還站在樓下死死盯著她，嚇得女友當場崩潰大叫「有變態跟蹤我！」遛鳥俠聞聲後落荒而逃。事後被害女子報警，並提出告訴：男友也強硬表示，「無論是提告還是求償，我一項都不會放過。」

警方獲報後火速調閱監視器畫面展開追查，鎖定37歲的高姓男子犯案，並於8日通知其到案說明。高男到案後坦承犯行，供稱自己只是「一時無聊」才會跟蹤陌生女子猥褻；警方訊後依跟騷法及社維法第83條將其函送地檢署偵辦。