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奉勸基金會「為了馬英九請熄燈吧」　老友楊渡憶馬退化過程

▲前總統馬英九。（圖／記者林敬旻攝）

▲前總統馬英九。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

馬英九基金會人事異動震撼政壇，核心幕僚、前基金會執行長蕭旭岑與王光慈宣告閃電離職，事件仍持續延燒。對此，馬英九好友、知名作家楊渡今（14日）以《為了馬英九，請熄燈吧》為題發文親揭這兩年觀察馬英九退化的過程，他直言，自己才警覺到，退化若此，如何處理公共事務呢？一生潔身自愛的君子，最終以昏聵自訴告終，何其悲哀！「我只能奉勸馬英九家人和基金會董事，為了愛護故人的緣故，請熄燈吧」！

楊渡今日以《為了馬英九，請熄燈吧》為題於臉書發文，開頭他表示，「做為馬英九的朋友，我不忍心寫這樣的文章。但為了保護馬英九，請容我說一聲吧」！

楊渡說，兩年前，自己出版《暗夜傳燈人》一書，馬英九主動表示要來參加新書發表會，自己特別請他上台演講。他是一個溫暖念舊的人。他們前一次見面，是因為自己的女兒小茵驟然離世，馬英九第一時間來看自己。在無人的靈堂，相對無言，唯有淚千行。他來參加新書發表會，不無探望自己是否無恙吧。

楊渡說，那一天自己講了一點「渡海傳燈人」的故事，馬英九心有所感，在致詞中說了一段抗戰歷史。然同樣的內容，開頭說一次，結尾又重覆一次。當天會後，管中閔校長和自己有同感，他是不是有一點退化了。

楊渡提到，後來有一些場合，都是多人聚餐，寒喧客套，並未多談。直到去年，中秋節聚會裡，馬英九剛參加完日月潭泳渡，神清氣爽。自己喜歡逗他，便問他有無進步，他頗感得意的說有進步多少分鐘。那口氣依舊像個好學生，體育成績有進步，滿心歡喜。

楊渡指出，或許太開心，馬英九提議「以後中秋聚餐，我們一起去日月潭，那裡的月光景色都很美。主人答應可以好好考慮安排」。話題過後，轉談它事，不料馬英九想起來又很積極的重提一次。主人有感於他想把大家聚在一起共渡良辰的美意，答應好好籌劃。不料，整個晚宴，這話題他重提了四、五次。

楊渡指出，餐會後，大家都感到有些不安，只覺他的退化，未免有點太快，怎麼會這樣？有沒有看醫生呢？但都不忍心問。

楊渡表示，農曆春節前有一場聚餐。這一次馬先生的精神確實有明顯的退化了。聲音沙啞，氣息彷彿變弱了。說話的聲音，對面的人有些聽不到。自己依舊和他講笑話，說他頭髮都不會變白，只有自己一直老去，他頭髮都用什麼保養的。他得意笑答，自信滿滿。

楊渡說，然而朋友都感覺不對勁，因為他會重覆問一件事，看人的眼神有些惶然。自己問旭岑怎麼會這樣。旭岑只能含蓄答，有時好，有時不好，有一點退化了。

楊渡直言，看著過去記憶力驚人，可以把釣魚台歷史與國際公約倒背如流的老馬老去，內心非常感傷。那一天自己沒有搭捷運，一個人慢慢走回家。一邊想著朱天文談候孝賢的往事，只覺人世無常，而自己也終將在遺忘中老去。

接著，楊渡感嘆，直到馬英九基金會爭端發生。自己才警覺到，啊！退化若此，如何處理公共事務呢？做為歷史研究者，忍不住想起歷史上的悲劇。

楊渡提到，一個英明治國、開疆拓土的皇帝，不料晚年昏庸，決策反覆，造成朝局動盪，天下混亂。這些史實的背後，很可能是皇帝年紀大了，得了阿茲海默症（而古代並無此病名）；朝臣無人敢說皇帝有病（天命豈容懷疑），只能眼睜睜看著皇帝被宦官小人包圍，留下一個爛攤子傳給下一代。秦始皇、漢武帝、唐太宗、乾隆，都是一生英明，卻以昏聵終結。悲夫！

楊渡認為，還好，馬英九基金會只是民間團體，對錯終究是民間事。只可惜了馬英九，若是在逐漸退化的狀態下，把自己的基金會送請檢調單位去折騰，最後傷害最重的當然是他自己。一生潔身自愛的君子，最終以昏聵自訴告終，何其悲哀！

最後，楊渡強調，「從歷史觀現世，唯有深深的悲憫。我只能奉勸馬英九家人和基金會董事，為了愛護故人的緣故，請熄燈吧」！

●全文獲授權引自楊渡臉書，原稿刊登於聯合報

▼台灣作家楊渡。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼台灣作家楊渡。（圖／記者陳冠宇攝）

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