9年恩怨！《逐玉》慶功宴上演世紀大和解　粉絲：田作之赫2搭有望了

▲《逐玉》慶功宴田曦薇、張凌赫合照。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

熱播陸劇《逐玉》由張凌赫、田曦薇主演，演員群高顏值陣容、男女主雙強故事線，即使結局播完後，相關話題在整個亞洲討論度依舊相當高。被稱為「陸娛死對頭天花板」的張凌赫、田曦薇經紀人13日在慶功宴上破冰敬酒，被不少人笑稱，世紀大和解二搭有望了。

綜合陸媒報導，13日《逐玉》北京慶功宴上，張凌赫經紀人徐以若與田曦薇經紀人公鈺涵同框敬酒的畫面引爆全網，這場被網友戲稱為「世紀大和解」的互動，終結了兩人長達九年的業內宿怨，成為內娛現象級名場面。

徐以若（張凌赫經紀人）與公鈺涵（田曦薇經紀人）的矛盾始於2017年。當時兩人因《海棠經雨胭脂透》的番位之爭結怨。徐以若旗下藝人李一桐原定女主，播出時卻被公鈺涵旗下鄧倫反超，雙方互指幕後操控。

▲經紀人敬酒被稱為世紀大和解。（圖／翻攝自微博）

此後矛盾持續升級：2018年《了不起的女孩》選角風波中，公鈺涵被指，阻撓金晨與李沁合作，徐以若獲于正公開聲援，雙方互發黑稿、資源截胡，成為內娛公開的「死對頭天花板」。

慶功宴當晚兩人身著白色系正裝（被調侃為「情侶裝」）並肩舉杯，全程保持約半公尺距離且無直接對話，碰杯時視線刻意錯開，笑容略顯僵硬。網友將這段互動命名為「噓寒問暖CP」，並紛紛創作段子調侃，「這杯酒敬的是KPI不是友情」、「仇一代握手，仇二代請二搭」。

▲田作之赫慶功宴上互動。（圖／翻攝自微博，上同）

《逐玉》創下雙平台（愛奇藝、騰訊）熱度破萬、海外平台Netflix 15國登頂、播放量突破200億的成績。主演張凌赫與田曦薇分別漲粉419萬與292萬，商業代言也大幅增加（如張凌赫新增PUMA、田曦薇官宣FILA FUSION）。在龐大商業利益驅動下，雙方團隊選擇暫時放下私怨。

張凌赫在慶功宴上哽咽表示，「《逐玉》給了行業信心」，田曦薇則強調，「要讓世界看到中國文化」。在平台方（騰訊、愛奇藝CEO均出席）與資本力量介入下，這場和解也被外界解讀為「陸娛沒有永遠的敵人，只有共同利益」。





▲《逐玉》播出後深受觀眾喜愛。（圖／翻攝自微博／網劇逐玉）

報導指出，過去因經紀人恩怨影響，張凌赫與田曦薇一度被迫避嫌，包括紅毯零互動、活動座位分開、殺青無合照。此次慶功宴上，兩人不僅同框重現劇中婚禮名場面，張凌赫更直言「和小田拍戀愛戲特別溫馨難忘」，也讓CP粉紛紛敲碗期待「二搭」再合作。