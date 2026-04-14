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習近平盼跟台各政黨交流　江怡臻：民進黨下架台獨黨綱就能談

▲▼國民黨主席鄭麗文與中共中央總書記習近平，在北京人民大會堂舉行歷史性會晤。（圖／記者陳冠宇攝）

▲國民黨主席鄭麗文與中共中央總書記習近平，在北京人民大會堂舉行歷史性會晤。（圖／記者陳冠宇攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨主席鄭麗文日前訪問中國大陸，並與中共總書記習近平見面。國民黨發言人江怡臻今天（14日）接受中廣新聞網千秋萬事專訪時表示，習近平都能了解兩岸差異，甚至習近平也是希望可以跟台灣各政黨交流；希望民進黨政府能以民眾為念，下架台獨神主牌和大陸交流。

對於陸委會指稱，中共藉惠台措施獲得統戰及宣傳效果，等於是「用一碗甜不辣，換到了一盅佛跳牆」，江怡臻指出，陸委會這樣講非常可惜，因為國民黨在兩岸溝通只是踏出了第一步，但大陸方面，包含習近平也是希望可以跟台灣各政黨交流。

江怡臻說，所以鄭麗文不斷的呼籲賴清德總統，如果你把你的台獨黨綱、台獨神主牌下架的話一切都可以談啊，大家也看到大陸在鄭習會後公布的十項政策，促進兩岸交流，不只對台灣的產業或是民眾有利，其實對大陸的民眾也是有利的。

江怡臻透露，習近平在鄭習會中講的是當然主要是和平，他也談到說他對福建廈門很熟，所以他對台灣其實也有一定的熟悉跟了解，所以他才有辦法講出說他了解兩岸就是有差異、彼此尊重這樣的話。

江怡臻強調，國民黨本著中華民國的憲政體製還有兩岸人民關係法，所以國民黨才能得以去交流，才能去談很多的事情，才能打下政治基礎，也就是鄭麗文強調的唯一的政治基礎，就是九二共識。

江怡臻表示，各個縣市盡管情況不同，現在中央就是極力的由地方為主在做整合，因為國民黨上半年的工作訪陸跟訪美是重中之中，下半年一定會轉為中央地方聯合作戰。也希望地方能夠整合一定的意見，而不是由中央主導，這是鄭麗文一貫的態度。
 

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