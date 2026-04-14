台84線驚悚事故！大貨車撞路肩2車　1人拋飛橋下慘死2人受傷

記者林東良／台南報導

台南市下營區台84線快速道路14日凌晨發生重大交通事故，1輛營業大貨車疑因不明原因，追撞停放於路肩的2部自小貨車，造成1人墜橋身亡、1人受困車底，另大貨車駕駛受傷送醫，整起事故共釀1死2傷，麻豆分局警方正進一步釐清肇事原因。

▲台84線下營段深夜發生重大車禍，大貨車追撞路肩車輛釀1死2傷。（記者林東良翻攝，下同）

麻豆分局小隊長陳國祥指出，事故發生於14日凌晨1時48分許，地點在下營區西連里台84線16公里處東向路段。由32歲陳姓男子駕駛營業大貨車行經該處時，不明原因追撞停於路肩的2部自小貨車，撞擊力道猛烈。

事故中，其中1輛自小貨車的36歲黃姓駕駛遭撞擊後摔落台84線高架橋下，經送醫急救仍因傷勢過重宣告不治；另一輛自小貨車的44歲李姓駕駛則被撞壓於大貨車車底，警消到場將其救出時意識清醒，目前送醫治療中。

至於肇事的大貨車駕駛陳男，亦因事故受傷送醫，所幸無生命危險。警方表示，事故三方駕駛均持有有效駕照，經酒測結果均為零，初步排除酒駕情形，至於詳細肇事原因仍待後續調查釐清。

麻豆警分局提醒，夜間行駛快速道路時視線較差，駕駛人應隨時注意前方路況並保持安全車距，以降低事故風險；另快速道路車速較快，一旦發生事故，應優先確保自身安全，避免貿然下車或停留於車道中，務必開啟警示燈並將車輛移至安全處，以防二次事故發生。