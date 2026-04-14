石承泫遭爆「花30萬逃兵」毀人設　3箭齊發怒告經紀人全吞敗

▲演員石承泫控告前經紀人未支付廣告酬勞、誹謗逃兵等案，檢察官處分不起訴。（資料照／CATCHPLAY+提供）

記者劉昌松／台北報導

演員石承泫不滿前經紀人湯容榕偽造簽名，還扣留廣告拍攝酬勞，又向媒體爆料他花錢買醫療證明逃兵，涉嫌加重誹謗、洩漏個資等罪。台北地檢署調查認為，湯容榕並未違反合約授權，因經紀糾紛暫停付款，且媒體報導內容確有部分屬實，無法確認報導內容與湯容榕透露資訊相符等理由，14日處分不起訴湯容榕。

2025年爆發藝人王大陸等男星逃兵風波時，有媒體報導因戲劇《正負之間》走紅的演員石承泫（原名石承鎬、藝名石承鎬）被前經紀人指控，「花費30萬元購買造假之醫療證明取得免役體位」、「為逃兵刻意累積憂鬱症病歷」。

媒體同時報導石承泫「在爺爺過世後仍利用爺爺的身心障礙識別證不繳停車費」、「丟棄粉絲禮物卡片只挑選有價值的物品留下」、「拍攝寫真集修圖要求多如牛毛」、「以不實單據向前經紀公司請款」。

石承泫認為名譽受損，委託律師提告誹謗，另外加告樂霖行銷顧問公司負責人湯容榕涉嫌在2020年3月間，在演員肖像授權同意書上，偽簽「石承鎬」署名，並在2022年間，明知石承泫拍攝「遠傳最給力」及「查裏王–業務員的青春篇」2支廣告報酬5萬9千元，卻只收到2萬元，涉嫌背信等罪。

湯容榕解釋，與石承泫簽定的經紀合約有約定，她可以使用藝人姓名、肖像、簽名，因為雙方出現解約爭議，所以2支廣告酬勞想等雙方確認帳目再給錢；另外她有次和友人喝咖啡時剛好遇到記者，因為記者談到藝人閃兵的事，並詢問有關石承泫的服役狀況，湯容榕順事回應，並非有意對外揭露。

檢察官認為，湯容榕並未違反雙方的經紀合約，廣告報酬爭議屬於民事糾紛，至於媒體報導內容中，也有石承泫回應「確實有向前經紀人提及身心狀況不佳，不想當兵」，「真的身心上有狀況才不用當兵」，可見報導內容有部分屬實，因無法確認湯容榕透露什麼資訊給記者，也無法判斷記者撰文是否與湯容榕所述完全相符，不能光以報導就認為湯容榕涉嫌誹謗，因此處分不起訴。