黃牌重機碰撞左轉聯結車！車殼碎片炸飛一地　24歲騎士腦出血送加護

記者游瓊華、戴若涵／雲林報導

雲林縣台1線莿桐段13日上午發生一起嚴重車禍！一輛大貨車行經該處左轉雲156縣道時，與對向直行的黃牌重機發生碰撞，由於撞擊力道猛烈，現場車殼碎片炸飛一地，24歲騎士當場意識模糊被送醫搶救，目前仍在加護病房治療中。

▲雲林黃牌重機碰撞聯結車，24歲騎士加護病房治療中。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

雲林縣警察局斗六分局13日上午10時55分許接獲報案，在莿桐鄉省道台1線與雲156縣道發生一起車禍事故，警方獲報立即派員到場處理。初步瞭解，48歲陳姓男子駕駛聯結車行駛台1線北往南左轉雲156縣道，與24歲詹姓男子騎乘黃牌大型重機車行駛中山路往西螺方向，雙方在路口處發生碰撞。

強大的撞擊力道，讓詹姓騎士的安全帽噴飛樹公尺遠，機車前輪幾乎與車輛解體，馬路上更是散落一地的車殼碎片，詹姓騎士受有頭部與肢體撕裂傷，當場意識模糊被送醫搶救，目前因腦出血仍在加護病房治療中。

警方針對雙方進行酒測，酒測值均為零，無酒駕情事。至於詳細事故發生原因、經過，以及確切肇事責任歸屬，仍有待進一步調查釐清。警方呼籲，汽車駕駛人應遵守交通規則，行經路口應減速慢行，注意左、右來車，轉彎車應讓直行車先行，如設有號誌管制之交岔路口，應依規定遵行號誌管制，以免發生交通事故，造成自身或他人生命財產安全之危害。