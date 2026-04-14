廣東5歲女童熱愛武術　擅長洪拳馬步練到哭...5月將參加武術大賽

記者魏有德／綜合報導

廣東茂名一名5歲女童黃子君因苦練洪拳在陸網走紅，其扎馬步流淚仍堅持訓練的畫面引起外界疼惜，但黃子君熱愛武術，仍堅持不放棄的精神也廣受好評。其父親黃文城為洪拳傳人，他表示，女兒自3歲開始習武，目前持續高強度訓練，預計將於5月參加廣東省武術精英大賽。

▲廣東茂名5歲女童黃子君。（圖／翻攝極目新聞，下同）

《極目新聞》報導，近日，一段5歲女孩表演洪拳「鶴形拳」的視頻（影片）在網上熱傳。影片中，女孩招式有力、眼神堅定、氣勢十足，不僅贏得現場圍觀者的陣陣喝彩，也收穫了大量網友的點讚。

黃子君的父親黃文城為「90後」，現任廣東茂名洪拳研究會會長，同時也是省級非遺「茂南洪拳」代表性傳承人。他表示，黃子君從3歲起開始練拳，目前就讀幼兒園，平日訓練時間為每天2至3小時，週末則達6至8小時。

訓練過程中，黃子君曾因長時間扎馬步而流淚，雙腿顫抖仍堅持完成基本功。黃文城提到，女兒的毅力超出同齡孩子，有時因練習高難度動作出現瘀青，她仍表示「沒事」，並持續投入訓練。

黃文城表示，自己自2019年起透過短影音記錄女兒練武過程，拍攝初衷是記錄與傳承洪拳文化，而非刻意經營網紅。此外，黃文城透露，女兒已在當地具有一定知名度，外出表演時常被認出，但她本人並未關注網路熱度，仍專注於訓練，「未來是否持續習武，將尊重孩子意願。」

值得注意的是，黃文城的弟弟黃文燈是當地另一名洪拳傳承人，他的兩名女兒也是自幼習武，其中，8歲的黃湘茹曾因展示「洪拳專武」板凳功夫走紅。黃文燈強調，目前推廣洪拳文化者已不多，希望透過教學與推廣活動，讓這項傳統武術得以延續。