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打詐面臨空前挑戰！警政署揭AI詐騙「精準化」：專攻民眾弱點

▲警政署副署長李文章出席ETtoday斥詐論壇。（圖／記者林敬旻攝）

▲內政部警政署副署長李文章出席AI斥詐風雲論壇。（圖／記者林緯平攝）

記者林緯平／台北報導

「AI技術的出現，讓打擊詐騙面臨前所未有的挑戰！」內政部警政署副署長李文章今（14）出席「2026 AI斥詐風雲論壇」時指出，AI深偽技術、語音合成及聊天機器人已讓詐騙發生「質的改變」。他更首度披露，詐騙集團已全面「產業化」。面對日益猖獗的科技罪犯，李文章強調，政府已全面啟動「打詐行動綱領2.0」，透過識詐、堵詐、阻詐、懲詐四大面向，並強化「警銀聯防」機制，誓言以跨部會的系統性力量，全面圍堵AI詐騙金流。

詐騙三大趨勢：科技、跨境、產業化

李文章分析，目前警政署觀察到詐騙的三大核心趨勢。首先是「科技化」，詐團利用AI換臉與擬真話術讓民眾防不勝防；其次是「跨境化」，日前柬埔寨警方查破當地詐騙集團，逮捕311名外籍涉案人士，其中高達182名為台灣人。初步調查發現，此詐騙集團長期冒充台灣官員，鎖定台灣民眾實施詐騙，顯見犯罪基地正不斷轉移；最後則是「產業化」，詐騙集團規模有如私人公司，具備嚴密組織分工的犯罪產業鏈。

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▲▼內政部警政署副署長李文章指出詐騙發展的趨勢。（AI協作圖／記者林緯平製作，經編輯審核）

▲李文章指出目前詐騙發展的趨勢。（AI協作圖／記者林緯平製作，經編輯審核）

AI技術驅動的精準詐騙手段

李文章在論壇中點出，現今詐欺犯罪手法已產生重大變化，正結合AI技術朝向「精準化」發展。他進一步拆解目前最猖獗的四大精準詐騙模式：首先是利用深偽技術（Deepfake）生成名人的虛假影像，藉此進行投資詐騙；其次是透過語音合成技術，高度逼真地冒充被害人親友騙取錢財。更令人擔憂的是，詐騙集團已開始武器化社群平台與演算法，能夠針對「特定族群與對象」進行精準的廣告投放與設局；最後，他們甚至導入聊天機器人，以極具耐心的方式與受害者進行長時間的對話互動，讓民眾在不知不覺中掉入陷阱。 

警銀聯防每日攔截「數億元」金流

面對AI時代的精準詐騙，李文章強調政府已啟動「打詐行動綱領 2.0」，整合內政部（識詐）、通傳會（堵詐）、金管會（阻詐）及法務部（懲詐）資源。他也特別點出「警銀聯防」的實質成效，透過警察與金融機構的即時連線，全台每日平均能成功攔阻高達數億元的詐騙金流，有效守護民眾荷包。

「瓦解柬埔寨百人詐騙機房，只是第一步。」李文章強調，面對跨國流竄的犯罪組織，警政署正透過專案查緝與跨境合作直搗詐騙核心，刑事警察局也已全面撒網，持續追查詐團的下一個海外基地。

李文章最後指出，防詐的核心不僅是守護民眾的生命財產安全，更是為了捍衛台灣社會的「信任根基」。面對AI科技帶來的嚴峻挑戰與質變，執法機關必須持續精進防制制度與科技應用；唯有透過產官學跨領域、跨國界的深度聯防，才能建立真正有效的防護網，全面反制科技犯罪。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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