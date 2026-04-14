摩斯冰紅茶24元、套餐8折　肯德基無骨雞腿霸買1送1

▲摩斯漢堡生日月及母親節優惠一次看。（圖／業者提供）
記者蕭筠／台北報導
慶祝品牌周年及母親節，摩斯漢堡祭出29種組合優惠，包括冰紅茶買6送4，換算每杯只要24元，以及指定套餐3組下殺8折等，限於MOS跨店取販售。另外，肯德基則推爆脆無骨雞腿霸買1送1券，送完為止。
摩斯漢堡優惠組合如下：
●摩斯漢堡 冰紅茶(L)買6送4：優惠價240元
●摩斯咖啡(L)買6送4：優惠價360元
●玄米煎茶買10送10：優惠價440元
●元氣牛肉蛋堡+方塊薯餅(3個)+冰紅茶(L)：3組優惠價288元
●經典蛋堡+方塊薯餅(3個)+冰紅茶(L)：3組優惠價240元
●燒肉珍珠堡+摩斯雞塊(4個)+月亮薯條+冰紅茶(L)：3組優惠價537元
●摩斯漢堡(原味/辣味)+摩斯雞塊(4個)+月亮薯條+冰紅茶(L)：3組優惠價525元
●黃金塔塔鱈魚堡+冰紅茶(L)：買4送1優惠價380元
●摩斯豬排堡+冰紅茶(L)：買4送1優惠價360元
●貝果蛋堡3選1+經典蛋堡3選1+冰紅茶(L)2杯：買4送1優惠價640元
●薑燒珍珠堡+冰紅茶(L)：買4送1優惠價440元
●燒肉珍珠堡+冰紅茶(L)：買4送1優惠價460元
●杏鮑菇珍珠堡+冰紅茶(L)：買4送1優惠價460元
●牛蒡培根珍珠堡+冰紅茶(L)：買4送1優惠價460元
●海洋珍珠堡+抹茶紅豆米派+月亮薯條+冰紅茶(L)：買4送1優惠價880元
●和風蔬活牛肉堡／輕檸雙牛堡+方塊薯餅(3個)+冰紅茶(L)：買4送1優惠價700元
●元氣牛肉珍珠堡+抹茶紅豆米派+月亮薯條+冰紅茶(L)：買4送1優惠價1000元
●漢堡3選1(薑燒珍珠堡/摩斯鱈魚堡/蜜汁烤腿堡)+抹茶紅豆米派+方塊薯餅(3個)+冰紅茶(L)：買4送1優惠價760元
●摩斯炸蝦堡+冰紅茶(L)：買4送1優惠價420元
●海洋珍珠堡+冰紅茶(L)：買4送1優惠價480元
●摩斯雞塊(18個)+月亮薯條+抹茶紅豆米派(2個)+冰紅茶(L)2杯：2組優惠價678元
●元氣牛肉珍珠堡+海洋珍珠堡+摩斯雞塊(6個)+月亮薯條+北海道可樂餅+冰紅茶(L)2杯：2組優惠價798元
●摩斯蒟蒻冰紅茶：買3送1優惠價192元
●新咕咕雞堡+冰紅茶(L)：買4送1優惠價380元
●和風玉子珍珠堡+冰紅茶(L)：買4送1優惠價380元
●摩斯豬排堡+元氣牛肉蛋堡+冰紅茶(L)2杯：買4送1優惠價720元
●摩斯鱈魚堡+方塊薯餅(3個)+冰紅茶(L)：買4送1優惠價580元
●燒肉珍珠堡+抹茶紅豆米派+月亮薯條+冰紅茶(L)：買4送1優惠價840元
●薑燒珍珠堡+抹茶紅豆米派+月亮薯條+冰紅茶(L)：買4送1優惠價840元
▲肯德基爆脆無骨雞腿霸。（圖／記者蕭筠攝）
另外，肯德基即日起則祭出「爆脆無骨雞腿霸」買1送1，27日前於指定頁面以手機掃描雞腿，即可參與互動遊戲，完成去骨任務後可獲得買1送1券，發完為止，優惠券將存於PK APP中，5月11日前須兌換完畢。
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