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酒瓶、按摩棒7度性侵國小女！狼父詭辯通宿便　判8年2月須入獄

▲▼示意圖,霸凌,暴力,孩童,哭,害怕,童年,問題,幫助,無助,傷,角落,陰影,表達,創傷,鬱悶,暗（示意圖／123RF）

▲新北市男子以通宿便為由，拿出酒瓶、按摩棒，性侵國小女兒得逞。此為示意圖。（示意圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

男子阿偉（化名），竟狠心對國小女兒下手性侵，假借通宿便為理由，不顧女兒反對，竟以酒瓶、按摩棒，7度性侵女兒得逞。一二審法院均將他重判有期徒刑8年2月，案經上訴，最高法院14日駁回上訴定讞。

判決指出，現年50歲左右的阿偉曾與女兒同住，他從2022年3月起，當時女兒僅有9歲時，就對女兒下手。他假借要通宿便為理由，進入女兒房間內，拿出按摩棒、酒瓶性侵，直到2024年1月間，共7度性侵女兒。

被害少女遭侵犯後心情低落，她最後偷偷告知母親，「媽媽我跟妳說一件事，妳不要生氣，不要去跟爸爸講，我怕你們離婚」，並將事情說出，少女因為情緒低落，老師發覺後主動追問，並將全案通報社會局，全案因此爆發。

阿偉一審被重判有期徒徒刑8年2月，案件上訴第二審，阿偉上訴表示，他每次對女兒通宿便時，都會請女兒到房間等他，女兒並未說話，可見女兒未反對，請求輕判。

但二審法院根據被害少女的供詞，還是認定阿偉的行為違反女兒的性自主意願，考量他犯後雖飾詞狡辯，惡性重大，但女兒為了家庭，還是願意原諒父親，因此二審法院駁回上訴，維持8年2月的刑度。全案再上訴，最高法院14日駁回上訴定讞。

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