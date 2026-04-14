館長扯移工公司都綠的　綠黨團酸：健身房跟便當店都是白營開的？

▲民進黨團書記長范雲、副幹事長陳培瑜受訪。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

台灣與印度在2024年簽署勞工合作備忘錄，勞動部長洪申翰預告最快今年有可能引進第一批印度移工，首批約一千名印度移工，引起外界反彈，藍綠則互批對方甩鍋，藍委王鴻薇發函要求勞動部停止引進，而網紅「館長」更稱聲，「移工公司全部都是民進黨開的」。對此，民進黨團副幹事長陳培瑜今（14日）表示，「難道我要說健身房跟便當店都是民眾黨開的嗎？」到底哪些政黨跟哪些產業有關聯，應該是所有的產業跟所有政黨都有關聯，因為立法委員最重要的工作就是傾聽產業的聲音、傾聽人民的聲音。

針對館長聲稱移工公司全是民進黨開的，民進黨團副幹事長陳培瑜今（14日）表示，她實在很不想理館長，「難道我要說健身房跟便當店都是民眾黨開的嗎？」因為館長每天在直播說自己便當賣不出去、健身房沒有人來。「到底哪些政黨跟哪些產業有關聯，我想應該是所有的產業跟所有政黨都有關聯，因為立法委員最重要的工作就是傾聽產業的聲音、傾聽人民的聲音」，如果館長對產業間互動與對話有任何興趣，相信民眾黨團絕對會打開大門歡迎他。

針對有民眾於公共政策網路參與平台發起「建請行政院與勞動部立即中止引進印度勞工計畫優先確保國人治安與性別平權環境」，至今已經破3.6萬人連署，民進黨團書記長范雲指出，昨天勞動部長洪申翰所講的，就是在兩個前提下，他絕對不會冒進也沒有時間表，這兩個前提就是第一，產業真的有需求；第二，印方真的能夠以台灣的要求跟把關做好其執行方案，所以他沒有任何的時間表。

「不過我們黨團也有聽到各界的憂慮，不管是社會治安或者是我們本國的勞動市場，我們絕對會嚴格監督」，范雲提醒，大家不要對單一國家、單一國家人民有任何歧視，這是作為民主國家應有的態度。