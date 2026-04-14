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賴清德高度重視3000萬流量ETtoday斥詐論壇　何志偉：總統親校稿

▲ETtoday斥詐論壇，貴賓大合照。（圖／記者林敬旻攝）

▲《ETtoday新聞雲》14日舉辦斥詐風雲論壇。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和、陳家祥／台北報導

《ETtoday新聞雲》14日舉辦第二屆「2026 AI斥詐風雲論壇」，集結來自政府、金融、科技、各大品牌與資安領域的頂尖專家，宣告防詐戰場全面升級。總統府副秘書長何志偉代表總統賴清德蒞臨現場致詞時透露，賴清德高度重視本次論壇，昨天一起開了會議，總統甚至親自參與校稿；他說，斥詐風雲論壇去年舉辦後，把大家想法彙整成可執行、可落實、可防詐、可打詐、可堵詐的政策，論壇很驚人，居然有超過3000萬人次流量，他代表國家表達感謝。

《ETtoday新聞雲》長期深耕防詐議題，持續追蹤AI詐騙最新趨勢與實務案例，並設立「防詐專區」、發布年度調查報告，透過即時新聞、情境拆解與跨產業觀察，讓防詐知識不再停留於口號，而是深入民眾日常生活。

《ETtoday新聞雲》延續2025年論壇，在總統賴清德親自蒞臨，宣示政府打詐決心，成功喚醒全民識詐意識的基礎上，14日再度舉辦「2026 AI斥詐風雲論壇」，集結來自政府、金融、科技、各大品牌與資安領域的頂尖專家，宣告防詐戰場全面升級。

今年「2026 AI斥詐風雲論壇」，由總統府副秘書長何志偉代表總統賴清德蒞臨現場致詞。他透露，昨天跟總統賴清德有開了一場會議，總統對於今天的論壇高度重視，「所以我的稿子，總統也親自微調了一下」。

何志偉表示，ETtoday這場活動是第二屆，斥詐風雲論壇在去年整個論壇之後，陸陸續續把大家想法彙整為可執行、可落實、可防詐、可打詐、可堵詐的政策。他驚嘆地說，這場論壇很驚人，居然超過3000萬人次，超越台灣的總人口，在美國流量很高，在日本也有流量，在泰國、東南亞、韓國都有流量，真的了不起，再次感謝。

▲總統府副秘書長何志偉出席ETtoday斥詐論壇。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統府副秘書長何志偉代表總統賴清德出席《ETtoday新聞雲》斥詐風雲論壇。（圖／記者林敬旻攝）

何志偉指出，賴清德總統去年蒞臨論壇致詞時，引述佛家語言，「地獄不空誓不成佛」，表達了國家絕對的決心要打詐，這也是政府當下最重要的政策，也是施政上比較辛苦的地方，所以需要各方的夥伴一起努力，感謝所有夥伴們，還有所有政府單位、民間力量一起彙整。

何志偉表示，詐騙現在很恐怖，AI的影像、影音，已經來到好萊塢等級，不是用文字而已，是用影像變臉，會變得比你的父母親、家人還要更像家人，比你的朋友還要更像你的朋友，甚至知道你的語言，這是經過很多數據庫，甚至竊取個資的方式進行，「很恐怖，所以政府早早就開始用AI對抗AI的詐騙」。

何志偉說，為了當大家的後盾，以下是總統要求一定要講清楚的，在去年感謝立法院、行政院的努力，打詐四法已經通過，也制定詐欺犯罪危害防制條例，並且修正洗錢防制法相關條文，所以重點是，不僅僅是單純簡單的加重刑責，更重要的是讓金融、電信、社群平台，都有法規可以管。

何志偉表示，最重要的是要從源頭開始打詐，讓詐騙集團的作業成本全面拉抬；更重要是，期待要透過法律、透過行政，讓受害人的權益可以被保證。

在政策層面上，何志偉說，政府也正式把過去的打詐綱領1.0提升為打詐綱領2.0，除了識詐、堵詐、阻詐、懲詐之外，更重要的就是防詐。他指出，數發部主責的實名制，因為在過去立法院有蠻多受害人，在YouTube也好或是各式各樣的社群平台，這些詐騙集團可以用詐騙的所得下廣告、買廣告，已經受害的人更可憐，已經被扒一層皮，還用他的皮來當他的所得來當廣告，這很恐怖。

因此，何志偉強調，必須確認把所有通路廣告平台都要做實名制的認證，讓每一筆下廣告的資金可以追到人，讓詐騙集團無所遁形。

其次，就是用AI大數據。何志偉表示，用大數據主動掃描所有社群平台，在詐騙廣告真正開始發酵害到人之前，就把它下架；第三則是虛擬貨幣，要建立虛擬貨幣查證、驗證制度，切斷洗錢的逃生門。

最後，何志偉表示，要再次感謝、肯定《ETtoday新聞雲》，在這個世代真真假假、假假真真，連眼睛、大腦、習慣都會被欺騙的年代，真正需要一個快速、有公信力的媒體幫忙，是國家的神隊友。

何志偉表示，打詐就像好人對上壞人的比賽，不僅僅要比誰比較團結，更要比科技的含量、速度。他強調，同時也要再度表達、拜託所有金融電信社群平台業者，這場仗是全球一起打，這場仗不僅是政府的責任，也期待公民團體多一點點的關心，多一點點了解、重複驗證，會幫全球善良的每一位公民，省下很多錢。

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