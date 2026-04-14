櫻花妹懷了「已婚上司」的種！　嬰屍偷埋停車場：不敢告訴生父

記者王佩翊／編譯

日本宮城縣仙台地方法院4月13日對一起棄嬰案作出判決，23歲女被告渡邊智華因將親生嬰兒的屍體埋入停車場土中，被判處1年6個月、緩刑3年，本人表示不提出上訴。而她在法庭上也承認，孩子的父親是職場上司，兩人發展出婚外情後懷孕，但因「不想被討厭」，才會自己偷偷生下來。

根據《全日本新聞網》報導，起訴書指出，渡邊智華2025年10月上旬在自家廁所生下一名嬰兒，因嬰兒出生後無哭聲、無動靜，認為是死胎，因此隨即將小孩裝入塑膠袋，再轉往名取市增田自家附近的停車場，埋進土裡丟棄。

警方同年12月在該停車場發現嬰兒屍體，案情才告曝光。經過一系列調查，最終鎖定渡邊智華涉嫌重大。渡邊在偵查階段便坦承犯行，並在3月25日的首次開庭中表示，「就是我做的」，認罪態度明確。

她在法庭上透露，懷孕的對象是職場已婚上司，兩人發展出婚外情關係，「因為不想被他討厭，所以一直不敢說出口」，因此獨自隱瞞整段孕程。

檢察官求刑1年6個月，指出渡邊智華「自私且毫無斟酌餘地」；辯護律師則主張被告已深切反省，請求法院給予緩刑。仙台地院最終認定，渡邊被告的行為「欠缺深思熟慮，難逃強烈譴責」，但考量其回歸社會的可能性，4月13日判其1年6個月、緩刑3年，而渡邊也不考慮上訴。