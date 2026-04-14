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明天北東水氣增　周末雨區擴大「半個台灣濕答答」

記者周湘芸／台北報導

明天微弱鋒面通過，北部及東半部水氣增多，周五另一波鋒面影響，降雨範圍擴大，周六至下周日中部以北、東半部及恆春都有局部短暫雨，北部及東半部高溫略為下降。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

中央氣象署預報員林定宜表示，今天各地晴到多雲，環境吹西南風，午後山區有零星短暫陣雨。明天微弱鋒面通過，桃園以北、東北部有局部短暫陣雨，竹苗及花東為零星短暫陣雨，午後中南部山區也有零星短暫陣雨。周四僅剩殘餘水氣，基隆北海岸、東北部有局部短暫陣雨，午後山區也有零星短暫陣雨。

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▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲▼今、明天天氣概況。（圖／氣象署提供）

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

林定宜指出，周五另一波鋒面接近，桃園以北、東北部及東半部有局部短暫陣雨，竹苗、東南部及恆春有零星短暫陣雨，午後中南部山區也有零星短暫陣雨。

他表示，周六至下周日東北季風影響，雨區擴大，周六中部以北、東半部、恆春地區及南部山區有局部短暫陣雨，下周日花東地區及中南部山區有不定時短暫陣雨，中部以北、東北部為零星雨。下周一東北季風減弱，水氣較少，僅花東有局部短暫陣雨，午後中南部山區也有局部短暫陣雨。

溫度方面，他指出，未來一周整體高溫炎熱，各地都有31至33度，明天北台灣高溫略為下降，周五至下周日東北季風增強影響，北部及東北部高溫降為25至26度，低溫影響不大。

林定宜也說，今、明天金門及馬祖有濃霧，今晚至明晨北部也有局部霧或低雲。另外，辛樂克颱風目前距離鵝鑾鼻2800公里，對台灣沒有直接影響，但周四起基隆北海岸、東半部及恆春沿海有長浪發生機率，提醒民眾留意。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

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