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彰化喜迎白沙屯媽祖！超彭湃8千人份餐食餵飽香燈腳

▲彰化白沙屯媽祖聯誼會長姚春吉。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化白沙屯媽祖聯誼會備8000千人份超澎派餐食。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

白沙屯拱天宮媽祖進香隊伍今天進入第二天，數萬名香燈腳跟隨「粉紅超跑」徒步行進，從凌晨2點自清水起轎一路走到彰化。白沙屯媽祖彰化聯誼會今年連續第41年接手這項任務，動員上百人，準備了多達8千人份(800桌)宴席的餐點，彭湃七菜一湯，要讓香燈腳吃飽了再上路。

這份服務媽祖的心意，已經傳承了兩代。白沙屯彰化媽祖聯誼會會長姚春吉說，他的父親從49歲與媽祖結緣開始投入後勤工作，至今已41年。如今父親已經高齡90歲，這份對信仰的堅持與熱誠仍接棒持續下去。

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▲彰化白沙屯媽祖聯誼會長姚春吉。（圖／記者唐詠絮翻攝）

為了讓數千名信眾補充體力，團隊每年都提前準備，從農曆十二月十五日媽祖確定行程後，就開始與廠商接洽，嚴選魚、鵝肉、蔬菜及米糧等食材，確保每一口飯菜都傳遞最誠摯的祝福。

姚春吉說，這次的後勤團隊，現場集結了約30位專業廚師與「水腳」，加上40位負責打菜、開車的志工，總共動員70多人。從昨天早上8點就開始前置作業，工作到下午5點，短暫休息後，凌晨2點再度開工，一路忙到早上9點半完成所有配送。

▲彰化白沙屯媽祖聯誼會長姚春吉。（圖／記者唐詠絮翻攝）

今年的菜單非常澎湃，包含七菜一湯：滷豬肉、鵝肉、喜相逢魚、筍乾、高麗菜、茄子、鴨肉米糕，最後再配上一碗熱騰騰的豬肚竹筍湯。數量更是驚人，總共準備了8千條喜相逢魚、60隻鵝、480斤鵝肉，每台餐車配置三斗白飯與三斗鴨肉油飯。姚春吉說，這些經費全都來自信徒自發性樂捐贊助，有錢出錢、有力出力，就是民間力量促成這樁美事。

由於媽祖鑾轎路線飄忽不定，為了精準送餐，聯誼會出動9輛行動菜車，載著熱騰騰的飯菜，機動前往媽祖中午停轎休息的地點，讓扛轎人員、工作人員與所有香燈腳都能現場用餐，吃飽稍作休息，補充體力再繼續南下。

▲彰化白沙屯媽祖聯誼會長姚春吉。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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