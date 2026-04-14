首宗國民法官審共諜！陸海空軍+海巡全淪陷...10人投敵撈500萬

▲橋頭地檢署。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

橋頭地檢署今年1月偵結起訴前海軍中士陳瑞勇涉嫌被中共滲透，利用網路招攬現、退役軍人刺探軍機的案件，檢方後續擴大偵辦，今（14）日第二波再度起訴陳瑞勇等10人，這群軍士官的軍種遍及陸、海、空及海巡單位，查出他們收取對岸的不法獲利高達500萬元，而此案也成為全台首件由國民法官參與審判的國安案件。

檢方調查發現，整起案件始於2024年9月，陳瑞勇透過網路搭上境外敵對勢力集團，爽玩澳門、珠海接受免費招待後，徹底被「收買」。他回台後提供自己的網銀帳密給敵方，每個月領取報酬，讓該帳戶成為行賄台灣軍人的「金庫發薪中心」。

中共集團隨後透過社群軟體展開「獵頭計畫」，鎖定意志薄弱的軍職人員。令人心驚的是，這次淪陷的單位橫跨陸軍、海軍、空軍及海巡署，包括黃姓、王姓等9名現、退役軍人全掉進陷阱。

這群軍人為了領取對價報酬，不但拍攝「投共」影片，還利用手機拍攝部隊運作、軍事裝備資料，將軍方內部應秘密的公務文書、電磁紀錄，透過通訊軟體直接傳給對岸，獲取的報籌超過500萬元。

橋頭地檢署主任檢察官陳竹君、檢察官周韋志指揮調查局與刑大，聯手瓦解這個賣國組織後，除陳男已依《貪污治罪條例》及《洗錢防制法》起訴外，其餘9名軍士官則涉犯《貪污治罪條例》收賄罪、《國家安全法》及《刑法》洩密罪起訴，檢方痛批，這群軍人肩負國防安全重任，卻為了錢財長期出賣機密，嚴重危害國家安全，建請法院從重量刑，以儆效尤。