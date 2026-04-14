高雄男詭異自撞「大字型」倒血泊亡　跟父說出門晃晃竟天人永隔

▲男子不明原因自撞涵洞身亡 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市彌陀區13日下午發生一起死亡車禍，1名盧姓男子騎機車行經維仁橋下涵洞時，不明原因猛撞水泥牆，整個人當場噴飛，大字形倒臥血泊中，送醫後仍宣告不治。

這起事故發生在13日下午3時許，地點位於彌陀區維仁橋下涵洞。盧男當時騎乘機車沿阿公店溪南側防汛道路行駛，進入涵洞後疑似因不明原因直接撞上中間水泥牆，撞擊力道相當大，導致人車當場分離，機車車殼碎裂四散，盧男人則重摔倒地，頭部重創，救護人員趕到時已無生命跡象，送醫搶救後仍不治。

從現場狀況來看，盧男撞擊後整個人呈大字形倒在地上，周邊留下大片血跡，畫面令人怵目驚心，由於事故現場是橋下涵洞，周邊路況單純，也讓整起車禍更添疑點。

▲男子不明原因自撞涵洞身亡，機車嚴重受損。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據了解，年約30多歲的盧姓男子家住楠梓，先前曾做過外送工作，警方目前掌握，事發當下他並不是在送單途中。家屬透露，盧男近期心情不太好，出門前只跟父親說要出去晃晃，之後就騎車離家，沒想到最後竟從楠梓一路騎到彌陀維仁橋下涵洞，還發生致命車禍，連家人都不知道他為何會出現在那裡。

目前警方已著手調閱周邊監視器畫面，進一步釐清盧男行車路線、事發前動向，以及是否涉及車速、路況或其他因素。至於詳細肇事原因，仍有待進一步調查。