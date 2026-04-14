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毒品被吞「注海洛因奪命」棄屍核二廠海邊　主謀判無期共犯暴斃

▲▼男子王嘉榮，被控因毒品黑吃黑，對人注射過量毒品，殺害對方。（圖／記者吳銘峯攝）

▲男子王嘉榮涉及毒品黑吃黑案件，二審仍重判無期徒刑。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市萬里核二廠的出海口附近，2024年4月間發現一具頭腳套有黑色塑膠袋的浮屍，經過追查後，查出死者體內遭注射過量海洛因，檢警查出，鍾姓男子因為私吞毒販王嘉榮的毒品，遭王唆使小弟綑綁、注射毒品後，棄屍海邊。一審將王男重判無期徒刑，案經上訴，高等法院二審仍將他判處無期徒刑、褫奪公權終身。

本案死者為住在新北市新莊區的鍾姓男子，檢警調查，他與王姓藥頭有許多往來。王男懷疑鍾男私吞他的毒品，因此在2024年4月間，帶著鄒姓、郭姓、王姓三名小弟，前往新莊將鍾男綑綁擄走，雙方在車上談判，王等人不滿談判結果，對鍾男身體注射三支海洛因毒品，由於劑量過高，鍾男隨即喪命。而後毒販再指使其中的2名小弟，將死者頭、腳套上黑色塑膠袋，載到核二廠附近海邊棄屍。

全案偵查終結後，檢警對王男等4人，依照殺人、棄屍等罪嫌提起公訴。一審基隆地院審理後，雖然王男否認犯案，但基隆地院仍依照諸多客觀證據，認定王男確實注射毒品害命，再加上他犯後態度不佳，重判無期徒刑、褫奪公權終身；棄屍部分判處有期徒刑1年2月。至於其餘3名小弟部分則另案審理，其中鄒姓小弟去年7月間遭發現因施用毒品過量，陳屍在嘉義某護理之家的廁所中。王男涉案部分上訴第二審。

高等法院二審於14日宣判，高院仍認定王男有罪，還是判處無期徒刑、褫奪公權終身，另外棄屍罪部分也判刑1年2月。宣判後高院進行延長羈押訊問，王男仍舊否認犯案，辯稱自己沒有殺人、沒有對死者注射過量毒品，甚至自己在偵查期間還透過律師向檢方表示，意願主動到案接受偵查，並出具自白書，所以根本沒有逃亡之虞；再加上七旬母親年邁，又罹患癌症，只有他一人能夠照顧母親，所以請求法院讓他交保，自己願意接受科技監控以及定時到警局報到。但法院並未立即裁准，諭知全案候核辦，並將王男還押看守所。

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