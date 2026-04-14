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嘉義市議員王浩陪民眾倒垃圾！傾聽基層心聲　還提供諮詢

▲▼ 不辦造勢、不掛布條！嘉義市議員王浩「追垃圾車」深耕基層，無黨全職問政拼認同 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 嘉義市西區市議員王浩一長久以來陪民眾「追垃圾車」，藉此傾聽民眾心聲 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

隨著選舉節奏逐步展開，當許多政治人物選擇以大型造勢或鋪天蓋地的宣傳車動員時，嘉義市無黨籍議員王浩卻選擇了一條最日常、也最直接的路。每週固定的週一與週四，王浩與其團隊身影出現在街道轉角，伴隨著垃圾車的音樂聲，在第一線與等待倒垃圾的市民面對面交流，用最不干擾生活的方式，履行代議士的職責。

王浩表示，過去「挨家挨戶」拜訪常遇到民眾不在家或正值忙碌，互動成效有限。反觀跟隨垃圾車路線，市民在等待的空檔情緒相對放鬆。這短短幾分鐘的閒聊，往往能聽到最真實的基層聲音，包含治安死角、環境衛生及交通動線等議題，讓服務團隊能即時「接地氣」協助解決。

▲▼ 不辦造勢、不掛布條！嘉義市議員王浩「追垃圾車」深耕基層，無黨全職問政拼認同 。（圖／記者翁伊森攝）

現場除了解答地方事務，團隊更主動提供夜間免費律師諮詢的預約服務。不少有法律需求的民眾，就在路邊倒垃圾的同時，直接預約了服務處的諮詢時段，將政績轉化為觸手可及的便民服務。

作為一位無派系、無家族背景的無黨籍全職議員，王浩對自己的定位相當清楚。他強調，這屆任期內他全心投入問政與服務，無法像四年前初出茅廬時那樣全時段掃街。因此，「追垃圾車」成為兼顧議事品質與地方走動的最佳平衡點。

面對未來的選戰，王浩更公開承諾將延續「不擾民」精神：不舉辦大型造勢活動、不使用電話錄音拜票，宣傳車、旗子與布條降至最低數量。

「我希望讓市民透過單純的政見閱讀與問政表現來做選擇，」王浩說道，「讓沒有派系勢力的年輕人，也能在對民眾干擾最小的情況下，憑藉專業與誠意贏得支持。」

▲▼ 不辦造勢、不掛布條！嘉義市議員王浩「追垃圾車」深耕基層，無黨全職問政拼認同 。（圖／記者翁伊森攝）


除了追垃圾車，王浩五年來不論節慶堅持站路口與市場拜訪。他感性表示，經過一屆任期的歷練，他更清楚自己要成為什麼樣的代議士。他相信，嘉義市需要的是能真正為民發聲、不依附特定政治勢力的才能之士。

在垃圾車音樂聲中，王浩團隊的身影不僅是為了選票，更是為了實踐一種新型態的政治美學——讓政治回歸生活，讓服務落實在日常。

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