汽車跨雙黃線左轉！直行騎士遭撞「騰空飛轉2圈」落地　驚悚瞬間曝

記者郭世賢、戴若涵／基隆報導

基隆市義一路與信四路口13日傍晚發生一起車禍！一輛自小客車左轉時，當場撞上直行的機車，騎士瞬間噴飛重摔在地，全身受有擦挫傷，所幸經送醫過後並無大礙。稍早撞擊瞬間曝光，當時一旁還有一名阿伯正在停等過馬路，所幸他小碎步連退數步，這才沒有遭波及。

▲▼基隆汽車左轉撞噴直行機車，驚悚畫面曝光。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆市警察局第二分局信六路派出所，13日傍晚5時49分許獲報，義一路與信四路口發生交通事故，隨即派員趕赴現場處理。初步調查，事發當時李姓男子駕駛自小客車於事故地點欲左轉信四路，疑未注意直行之林姓男子所騎乘的機車，雙方對撞造成林男重摔在地。

救護人員趕抵現場發現，林男全身受有擦挫傷，李男則是手部受傷，隨即將林男送往衛生福利部基隆醫院治療。現場後續由交通隊進行繪圖、照相，經檢測雙方均無酒精反應。

透過附近監視器畫面可發現，事發當時李男靠近路口時，先是跨越雙黃線準備左轉，轉到一半便撞上直行的林姓騎士，由於撞擊力道猛烈，林姓騎士當場騰空飛起，翻轉兩圈後重摔落地，痛得躺地不起，當時路口還有一名阿伯正在等過馬路，見這幕嚇得連退數步。

警方呼籲，行車時應放慢車速，隨時注意車前狀況，並遵守交通規則，以確保自身及其他用路人安全。至於全案詳細發生原因及經過、肇事責任歸屬，仍有待警方進一步調查釐清。