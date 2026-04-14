「被狗追到 PTSD」狂吸3萬讚 　嘉市消防員「青龍」呼號全曝光

記者翁伊森／嘉義報導

誰說消防員只會救火？嘉義市消防局德安分隊近期在社群媒體上爆紅，一支記錄消防員外勤日常被狗追到產生「PTSD」的幽默短影音，因內容真實逗趣，意外在臉書吸近三萬人次點讚，讓網友驚嘆：「原來消防員不只要練體能，還要練跑酷躲狗！」這支影片不僅展現了消防員幽默的一面，更意外曝光了各分隊深藏不露的「奇才」。

▲▼ 嘉義市消防局「青龍」短影音狂吸三萬讚，意外曝光英雄萬能奇才 。（圖／嘉義市消防局德安分隊(青龍消防Fans)授權）

其中，德安分隊以「青龍」為號，影音創意能力驚人。近期一支記錄消防員被狗追到產生「PTSD」的外勤日常短影音，因內容真實逗趣，在臉書吸引近三萬人次點讚，讓網友見識到英雄們幽默的一面。

其他分隊呼號同樣吸睛：守護城市南端的第二分隊自居「南霸天」，空拍技術堪稱專業；蘭潭分隊取古名「紅毛碑」為意，傳承在地歷史；後湖分隊取英文諧音為「後雷克斯」（Lakes）；湖內分隊則巧妙拆解字形，取名「三胡門」。而座落於熱鬧文化路上的第一分隊，雖因前身為東區分隊且迎接第一道曙光而有「太陽分隊」的美譽，但其廳舍正式名稱仍掛牌「第一分隊」，在繁華鬧區中守護著每一位市民。

這群消防英雄在救災之餘，透過這些充滿記憶點的代號與多藝表現，不僅為高壓救護生活增添趣味，更成功讓防災宣導走入民心。