最新財產申報！　顏慧欣生前最後申報曝、李妍慧夫婦擁500筆地

▲經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣。（圖／ETtoday新聞雲資料照）



記者杜冠霖／台北報導

監察院今（14日）公布最新一期廉政公報，包含多位官員、部會首長財產申報，其中，僑委會副委員長李妍慧與配偶名下500多筆土地、債務10億用於合建保證金，相當驚人。而日前因病過世的台美事務委員會主委顏慧欣也在列，顏生前最後一次申報，存款600萬、債務1770萬；另外，央行總裁楊金龍則是存款4563萬。

僑務委員會副委員長李妍慧與丈夫楊勝翔名下73筆土地、27筆建物，大部分為農牧地或已簽約出售，另有454筆土地、1筆建物交付信託，李存款3486萬4044元、有價證券總價額271萬4910元，2棟預售屋及信託財產專戶總值3850萬3617元，12筆保險，債務10億2696萬5200元用於合建保證金，投資建設公司3億。

退輔會主委嚴德發名下1筆土地、1筆建物皆位於高雄，存款1161萬5161元，基金受益憑證420萬3256元，22筆保險。

日前因病逝世的台美事務委員會主委顏慧欣財產申報也在列，顏名下4筆土地、2筆建物位於桃園，存款600萬4062元、6筆保險，債務1770萬5205元用於周轉金。

央行總裁楊金龍名下1筆土地、2筆建物位於台北市北投，存款4563萬4767元，債券151萬966元，基金受益憑證290萬1492元，5筆保險，另有2筆位於高雄土地交付信託。

