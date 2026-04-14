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口袋國會公布最新立委評鑑　26立委獲獎「綠14藍12」、白營全摃龜

▲▼口袋國會立委評鑑頒獎。（圖／口袋國會提供）

▲口袋國會立委評鑑頒獎。（圖／口袋國會提供）

記者杜冠霖／台北報導

口袋國會、公督盟為現行2立委表現評鑑機構，相較公督盟被認為親綠、口袋國會則被認為親近藍營，而口袋國會舉行的「第十一屆第四會期國會評鑑」今（14日）發布結果，共有26位立法委員獲獎，其中林月琴、徐巧芯、郭昱晴、王正旭、邱鎮軍、張雅玲等6位被評選為全院特優委員，綠委林月琴、劉建國則獲得最高六星評價，另外，此次評鑑中無任何民眾黨立委入選。

▲▼口袋國會立委評鑑頒獎。（圖／口袋國會提供）

口袋國會今於立法院紅樓101會議室，舉辦第11屆第4會期國會評鑑結果發布記者會，並邀請口袋國會協會理事長莊文忠、中山大學政經學系教授張其祿頒獎，同時公布26位獲獎委員名單。

全院的評鑑結果由六大指標構成，包括：法律全文主提案量、法律全文主提案通過量、法律部分條文修正提案量、法律部分條文修正通過量、所屬委員會口頭發言比例及跨委員會發言總量，透過量化數據進行分析排名，表現前10名的立委給予星等，四星級以上則為「特優委員」，三星級則是「優良委員」。

此次評鑑全院表現優良立委包含：綠委林月琴、張雅琳、郭昱晴、王正旭、吳沛憶、李坤城、林楚茵、徐富癸、劉建國；藍委邱鎮軍、徐巧芯、林思銘、林倩綺、許宇甄、葉元之、廖偉翔、賴士葆、羅廷瑋，藍綠委各9人、共18人。

各委員會優良立委包含：綠委王美惠、李柏毅、林月琴、劉建國、王正旭、吳沛憶、林宜瑾、郭昱晴、陳亭妃、賴瑞隆共10人；藍委許宇甄、王鴻薇、邱若華、廖偉翔、李彥秀、林思銘、葉元之、羅廷瑋共8人。

此次有10位立委同時獲得全院與委員會獎項，包含綠委吳沛憶、林月琴、郭昱晴、劉建國、王正旭；藍委林思銘、許宇甄、葉元之、羅廷瑋、廖偉翔等人。

莊文忠指出，本屆共有6位立委被評選為「全院特優」，其中林月琴、徐巧芯、郭昱晴獲得五星的優異成績；委員會也有林月琴、劉建國獲得六星最高評價，顯示這幾位委員，在提案、發言與法案推動等多方面表現出色。

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