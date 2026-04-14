進香首日香燈腳多人送醫！男「染A流」想硬衝　醫搖頭安排住院

▲白沙屯進香首日，行經大甲，就有12名香燈腳因身體不適被送到急診。（示意圖／大甲李綜合醫院提供）



記者游瓊華／台中報導

白沙屯媽祖12日深夜展開進香，吸引超過46萬名香燈腳隨行，但天氣炎熱，首日就有不少信眾因身體不適被送到醫院急診。台中大甲李綜合醫院急診室第一天就收到至少有12位香燈腳被送到醫院，大部分都是熬夜整夜沒睡體力不支，或是天氣太熱水分補充不足，導致頭暈、抽筋，甚至還有人罹患A流也要去。醫師提醒，要先照顧好自己身體，媽祖才會保佑。

大甲李綜合醫院急診室主任張宏文表示，從媽祖進香啟程前，便陸續有信眾身體不適送急診，年紀從20多歲到50多歲都有。

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▲還有香燈腳因為身體不適前往就醫，被驗出感染A流，由於症狀嚴重，遭收治住院。（圖／記者游瓊華攝）



張宏文透露，一位30多歲的男子，在白沙屯媽祖起駕當天，原本也要跟著隊伍一起南下，因身體無力、發燒頭痛、肌肉痠痛到醫院就診，沒想到，居然檢驗出A型流感，因病狀嚴重安排住院治療，還好沒有跟著走，否則有可能病毒傳染給更多人。

張宏文指出，A型流感具有高傳染力，主要透過飛沫傳染，潛伏期約1到4天，症狀包括咳嗽、高燒、頭痛、肌肉痠痛等。由於媽祖進香從中部走到南部，萬一有香燈腳罹患流感卻不在意，也沒有戴口罩，恐怕會引起大流行，提醒信眾在人潮壅擠時，最好戴口罩，也要勤洗手。

至於其他患者，大多是平時沒有運動習慣，為了跟隨媽祖進香，熬夜整夜沒睡，等鑾轎起駕後跟著行走，睡眠不足、體力不支，還是硬撐跟著鑾轎徒步南下，結果頭暈昏厥、或是腳部抽筋無法行走，被送到醫院。由於白天體感溫度高達30度以上，有信眾水分補充不足身體發熱，也被送到急診。

張宏文提醒，依照往年的經驗，在高溫的天氣進香，不少香燈腳的水分都補充的太少，症狀輕一點引起中暑，嚴重一點就甚至會罹患橫紋肌溶解症，還有可能在水分補充不足的情形下，造成血液變得濃稠而引起心肌梗塞，因此，提醒民眾一定要記得多喝水，累了就要休息，千萬不要勉強自己。