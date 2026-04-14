盟友翻臉！　義大利總理罕見譴責川普：抨擊教宗「不可接受」

▲ 梅洛尼罕見公開譴責川普，圖為兩人過去在白宮會晤畫面。（資料照／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）13日公開批評美國總統川普，直指川普對教宗良十四世（Pope Leo）的言論「令人無法接受」，與國內跨黨派政界人士齊聲力挺教宗。《路透》指出，這是梅洛尼罕見公開譴責盟友川普，突顯義國民眾對川普抨擊教宗的普遍憤怒情緒。

川普批教宗「很糟糕」 AI耶穌圖激怒基督徒

事件起因於川普12日發表長篇批評，公開指責教宗良十四世「很糟糕」，隨後又在社群媒體張貼一張以AI生成，將自己描繪成類似耶穌形象的圖片，被大批基督徒怒指褻瀆神明，激起國際輿論嘩然。

身為全球約14億天主教徒精神領袖，良十四世回應稱他對川普政府「毫不畏懼」，並承諾持續為反對美伊戰爭及移民議題發聲。

梅洛尼二度發聲 明確點名批川普

教宗啟程赴非洲展開4國訪問之際，梅洛尼便曾發表聲明表態支持，但當時並未直接點名川普，引發在野黨批評她缺乏勇氣。當天稍晚她便發表第二份聲明，明確表示，「我認為川普總統對教宗的言論是不可接受的。教宗是天主教會領袖，呼籲和平、譴責一切戰爭是再正當不過的事。」

過去和川普關係密切的義大利副總理薩爾維尼（Matteo Salvini）如今也和他劃清界線，強調良十四世是「追求和平的人」，攻擊教宗「既不明智也無益於解決問題。」

義跨黨派齊怒 梅洛尼親川形象恐成包袱

前中間偏左派總理倫齊（Matteo Renzi）則引用義大利古諺「誰吃教宗，必遭反噬（chi mangia papa crepa）」，警告川普此舉是「本世紀最大錯誤」，並以薩伏依王朝屢次對抗梵蒂岡最終被推翻為例，點出教廷歷經百年權力鬥爭仍屹立不搖。

梅洛尼是唯一出席川普2025年就職典禮典禮的歐洲領袖，原先希望與川普的交情能提升國內外地位，如今恐怕帶來反效果。民調顯示有66%義大利民眾對川普持負面觀感，甚至有分析認為，梅洛尼與白宮的關係可能是她上月司法改革公投失利的原因之一。