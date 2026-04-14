他點5真相：移工犯罪率不到台灣人一半　印度、中國移工你會選哪個

▲足球球評石明謹。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

勞動部長洪申翰日前預告最快今年有可能引進第一批印度移工，引起外界反彈。對此，曾是警察的資深球評石明謹今（14日）點出5真相表示，很多人認為移工會造成嚴重犯罪問題，但其實犯罪率還不到台灣人的一半，引進更多移工是台灣未來無法逃避的問題，要引進哪些國家的移工，都可以討論，但是移工並不是嚴重犯罪問題來源，「請問引進印尼移工、引進印度移工、引進中國移工，如果必定要做選擇，你會選哪一個」？

針對印度移工議題，石明謹表示，有一些事情其實很反直覺，例如，普丁曾經質疑俄羅斯農業部為什麼要把豬肉賣到印尼去，印尼不是穆斯林國家不吃豬肉嗎？

石明謹說，事實是，印尼是世界上穆斯林人口最多的國家沒錯，但並不是穆斯林人口比例最高的國家，印尼穆斯林大約佔人口84%，吃豬肉的16%非穆斯林有將近4500萬人口，是台灣的兩倍！他們不但出口豬肉，也進口豬肉。

石明謹表示，很多人認為移工會造成嚴重的犯罪問題，其實台灣移工的犯罪率遠低於本國人，還不到台灣本國人的一半！

石明謹指出，第一，到國外從事勞力工作，確實是許多社經地位較差的人的選擇，但不論是雇主或是仲介，都會進行一定程度的篩選，至少在當地不能有犯罪前科，同時大部分擔任移工的人，也不會一開始就抱著犯罪的心態出國吃苦。

石明謹指出，第二，移工的生活受到管理，簡單來說是處於被監視的狀態，甚至是過著團體生活，管理夠不夠嚴格是另一回事，但總比凡事自由，可以趴趴走，什麼事都能做的本國人，受到的限制更多。

石明謹說，第三，移工的一言一行容易受到關注，移工走在路上，路人不免都會多看兩眼，警察碰到移工朋友，盤查的機會也更高，這是很難避免的歧視，同時也提高了犯罪的難度。

石明謹說，第四，移工能從事的犯罪工作種類有限，常見的是竊盜、暴力、性侵，而這三種犯罪，多半發生在移工自身的居住環境中，例如大家都知道七成以上的性犯罪都來自熟人，真正的隨機性犯罪並不多，由於語言能力跟社交能力的限制，在詐騙、金融犯罪等領域，移工幾乎沒有什麼犯罪機會可言。

石明謹提到，第五，台灣移工真正最大宗的犯罪，其實是非法居留，但是這又跟大家的直覺相反，非法居留移工除了非法工作以外的犯罪率，又比合法居留的移工低，因為大部分躲在鄉間或是在台親友的住處，他們的生活會盡量低調以免被檢舉，因為他們的主要目的就是要盡可能的留下來。

石明謹強調，結論是台灣的少子化已經無可避免，引進更多移工是台灣未來無法逃避的問題，管理制度如何改善，要引進哪些國家的移工，這些都可以討論，但是移工在台灣目前並不是嚴重犯罪問題的來源，反而是本國人犯罪率不但更高，情節也更嚴重。

最後，石明謹也質疑，「請問引進印尼移工、引進印度移工、引進中國移工，如果必定要做選擇，你會選哪一個」？