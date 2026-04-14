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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭習會後10項「惠台大禮包」　陳其邁舉2受創實例示警

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄市長陳其邁談10項惠台大禮包看法。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨主席鄭麗文率團訪中12日落幕後，中方送上「鄭習會」後的對台「大禮包」，宣布十項促進兩岸措施，包括推動恢復上海市及福建省居民赴台自由行等。對此，高雄市長陳其邁舉2個例子示警，沒兌現反受直接傷害，任何的國際貿易、經貿往來，都存在相對風險，最好的方式是由政府透過嚴謹的協商，來保障觀光業者跟農漁民的權益。

對於中方提出的「惠台大禮包」，國民黨立委、高雄市長候選人柯志恩喊3項有利高雄，包含遠洋漁業、農產品開放及上海、福建陸客來台自由行三項。

被問及對此事的看法，陳其邁表示，宏都拉斯跟中國建交的時候，中國也承諾要買大量的白蝦，結果宏都拉斯外銷中國的白蝦產量明顯不如預期，落差也非常大，造成宏國蝦農的損失，所以任何的貿易都存在風險，如果有簽約承諾，但是沒有兌現，農民可能會受到直接的傷害。

▲國民黨主席鄭麗文（圖左）與中共中央總書記習近平（圖右）握手。（圖／翻攝新華社）

▲國民黨主席鄭麗文（圖左）與中共中央總書記習近平（圖右）握手。（圖／翻攝新華社）

第二個例子是日本首相高市早苗講了「台灣有事，日本也會有事」，結果中國觀光客沒有到日本，日本的演唱會、藝人團體也被取消，所以即便原來有，因為一些其他的政治因素，觀光客說沒就沒了。

陳其邁強調，這兩個例子都說明，任何的國際貿易、經貿往來，事實上也都存在了相對的風險，必須透過政府對政府的評估、協商、對等的談妥相關貿易的條件，對我們的農漁民才有利，對我們的觀光業者才有利。他希望，「中國可以跟台灣的政府來進行對等的談判，我們樂意跟所有的國家來做生意，也希望更多的外國旅客來到高雄」。

不過，陳其邁也提醒要做好風險管理，否則民眾投資增產的設備，或者其他相關投資，結果開放觀光客來了沒幾個月，甚至沒幾週又喊停，對於業者來講也會承受重大的損失。他最後重申，最好的方式是由政府透過嚴謹的協商，來保障觀光業者跟農漁民的權益。

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