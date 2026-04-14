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想參加白沙屯媽祖進香！郭哲敏大帳房聲請解除監控　遭法院駁回

▲▼郭哲敏帳房杜韋蓁。（圖／記者劉昌松攝）

▲郭哲敏帳房杜韋蓁。（資料照／記者劉昌松攝）

記者吳銘峯、劉人豪／台北報導

被稱為「洗錢大亨」的北市前88會館負責人郭哲敏，涉經營賭博網站與地下匯兌、洗錢高達217億元，不法獲利逾16億元，遭判刑11年8月；大帳房杜韋蓁判刑9年8月。杜韋蓁每日上午7時及晚上9時應在台北市住所拍照向科技中心辦理個案手機報到，因為想參加白沙屯拱天宮天上聖母往北港徒步進香，聲請免除手機報到，高等法院審理後駁回。

裁定指出，杜韋蓁應於每日上午7時及晚上9時，各1次在台北市住所拍照向科技中心辦理個案手機報到，因長年信奉媽祖，歷年固定參加遶境活動，今年「白沙屯拱天宮天上聖母往北港徒步進香」活動，將於2026年4月9日開始進行至5月1日，請求免除4月16日晚上9時及翌日4月17日上午7點手機報到，或改採其他替代報到方式進行，並未一併請求暫時解除電子腳環部分之科技監控，對於科技監控之效果並未造成任何減損或妨礙。

法院考量今年報名參加遶境活動之人數突破40萬人，且遶境路線非預先規劃，無人知道會走哪一條路，屆時電子腳環如發生異常或拆卸等告警事件時，將難以判斷究有意所為或是他人無意碰撞所致。再者，杜韋蓁屢屢提及其健康情形不佳，自應以其身體健康為重，不應奔波勞頓，今年就委由其親人代為參加遶境活動為全家人祈福，其所信仰的媽祖應能體諒其難處及誠心，待來年再參加便是，駁回聲請。

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