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美伊談判現曙光！川普想推「第二次會談」　最可能時間、地點曝

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普表示，如果伊朗接受開出的條件，願意在停火協議到期前舉行第二次面對面會談。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美國與伊朗在巴基斯坦的21小時馬拉松會談雖然未能達成協議，但這不意味著雙方已結束溝通。根據CNN報導，川普政府內部已開始討論在4月21日停火協議到期前，與伊朗代表團進行第二輪「面對面談判」的可能性。儘管美軍已於13日正式啟動對伊朗港口的海上封鎖，但川普透露，伊朗方面已致電表示「非常想達成協議」。

談判卡關細節曝：暫停核開發「5年 vs. 20年」的拉鋸

消息人士透露，上周末在伊斯蘭馬巴德的會談中，雙方雖同意「暫停濃縮鈾」，但在期限上存在巨大分歧。美方要求伊朗接受為期20年的濃縮活動暫停期，並運出國內400公斤的高濃縮鈾；然而伊朗僅提議暫停5年，且對拆除核心核設施持保留態度。

副總統范斯（JD Vance）在離開巴基斯坦前表示，美方已開出「最優且最終」條件，「他們確實往我們的方向移動了，但移動得還不夠遠。」他強調，現在「球在伊朗手上」。

下一站日內瓦或伊斯坦堡？土耳其加入斡旋行列

有知情人士透露，美國政府官員仍希望能夠透過外交途徑解決問題。他們也表示，根據未來幾天的談判進展，美伊雙方也可能延長停火期限，以便爭取更多時間。

一名美國官員表示，「美國和伊朗之間仍在繼續接觸，並朝著達成協議的方向取得進展。」一名地區消息人士告訴CNN，雙方可能還會舉行新一輪談判，土耳其正在努力彌合雙方之間的分歧。

目前，包含土耳其、埃及、阿曼與巴基斯坦在內的中間人正積極奔走。消息指出，日內瓦與伊斯坦堡已被列為下一輪會談的潛在地點。美國官員表示，若未來幾天進展順利，不排除延長4月21日的停火期限，以換取更多外交斡旋的空間。

川普祭出「海上封鎖」奪回海峽主權：這是不見血的施壓

為了逼迫伊朗重回談判桌並放棄對荷莫茲海峽的控制權，川普13日正式下令美海軍封鎖伊朗港口。能源分析師指出，這比地面進攻風險低，但比單純轟炸更有感。雖然伊朗目前的財政緩衝或許能撐3到4週，但隨著石油出口完全被切斷，德黑蘭政權將面臨巨大的經濟壓力，迫使他們以更溫和的方式重返談判桌。

然而，這項策略也是一把雙面刃，封鎖伊朗石油出口將使全球能源供應更加吃緊，恐導致美國國內汽油價格進一步飆升。川普官員坦承，美國民眾對這場戰爭的耐心正逐漸消磨，白宮必須在「施壓伊朗」與「平息民怨」之間取得平衡。

此外，封鎖也帶來新的不確定性，目前不清楚美國願意在採取強度多大的軍事行動來執行封鎖，以及無法得知伊朗在未來幾日與未來幾周的反應。

 
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