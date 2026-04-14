5級強颱辛樂克逼近！　川普批准「緊急災難聲明」

▲強烈颱風「辛樂克」目前正朝向太平洋一連串美屬島嶼逼近。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

太平洋地區正面臨極端天氣威脅！強烈颱風「辛樂克」（Sinlaku）目前正朝向一連串美屬島嶼逼近。美國國家氣象局（NWS）發出嚴正警告，強調該颱風恐帶來「毀滅性的破壞」；對此，美國總統川普（Donald Trump）已緊急批准災難聲明。

「5級強烈颱風」辛樂克風速驚人 直撲北馬利安納群島

根據聯合颱風警報中心（JTWC）最新觀測顯示，辛樂克已被歸類為「強烈颱風」（Super Typhoon），截至當地時間14日上午，其最大持續風速已達每小時165英哩。若以薩菲爾-辛普森等級（Saffir-Simpson Scale）衡量，辛樂克已達最強的「5級颱風」標準。

氣象預報指出，辛樂克未來幾天將緊貼關島移動，並極可能對北馬利安納群島（Northern Mariana Islands）造成嚴重衝擊。

天寧島、塞班島首當其衝 恐現毀滅性損害

根據預測路徑，辛樂克將在當地時間14日晚間，移動至美屬北馬利安納群島的主要島嶼天寧島（Tinian）與塞班島（Saipan）附近，甚至可能直接穿過。美國國家氣象局警告，辛樂克過境時預計仍將維持4級或5級颱風的強大威力。

關島氣象局已對天寧島與塞班島發布颱風警報，預估持續風速將達到每小時125至145英哩，陣風更可能飆升至160英哩。氣象局官員坦言，「如果目前的預測路徑與風速不變，島上極可能出現毀滅性的損害。」

U.S. island territories brace for super typhoon, strongest storm so far this year, in western Pacific Ocean. https://t.co/gQavYYn6cs — CBS News (@CBSNews) April 13, 2026

關島發布熱帶風暴警告 長浪直逼25英呎

在美屬關島部分，辛樂克預計將從島嶼北側掠過。雖然並非正面撞擊，但強大的熱帶風暴等級風力仍不容小覷。關島目前已發布熱帶風暴警告，預計持續風速為每小時50至60英哩，陣風可達70英哩；此外，直到15日上午，外海波浪高度恐達15至25英呎。

除了風災，暴雨與海水倒灌也是巨大威脅。天寧島與塞班島預計會出現5至8英呎的淹水，若加上強風與浪頭推擠，迎風面海灘與礁岩的水位可能比平時高出10至15英呎。南端的羅塔島（Rota）也已納入颱風警報範圍，持續風速可能達每小時75英哩。

川普批准緊急災難聲明 FEMA進駐救援

針對辛樂克帶來的威脅，美國總統川普已正式批准關島與北馬利安納群島進入「緊急災難狀態」。聯邦緊急事務管理署（FEMA）表示，此舉將有助於動用資源，投入後續的災難救援與復原工作。

氣象專家也特別說明，其實「颱風」（Typhoons）與「颶風」（Hurricanes）本質上是相同的氣象現象，差別僅在於發生位置，在西太平洋稱為颱風，而在東太平洋與大西洋則被稱為颶風。

隨著辛樂克挾帶15至25英吋的恐怖降雨量逼近，關島、羅塔島、天寧島及塞班島的洪水預警將至少持續生效至15日上午。