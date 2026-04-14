　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北大名教授「桃花史」曝光　正宮掌握鐵證求償

林靖曾任國營事業與金控證券董座，金融實戰經驗豐富，授課精彩，吸引不少學生聽課。（翻攝TIA 台灣勵志協會YT）

▲林靖曾任國營事業與金控證券董座，金融實戰經驗豐富，授課精彩，吸引不少學生聽課。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊調查，林靖在國立台北大學國際企業研究所等校任職，過去擔任過公股銀行旗下的證券董事及國營事業與保險公司董事長，金融實務經驗非常豐富，即便上了年紀，但依舊風度翩翩，吸引不少女學生聽課，發生曖昧情的銀行員就是她的課堂上學生。

其實，李女早就發現老公與女學生過從甚密，他曾多次載著女學生返家，還貼心地先下車跑到副駕駛座旁，替女學生開車門，再讓女方下車，甚至多次載女學生回家共處一室，有時一待超過2小時才又載著女學生返家，二人互動明顯超越一般師生關係，十分親暱。

[廣告]請繼續往下閱讀...

知情人士轉述，林靖曾在一個月內密集載著女學生返回住處，二人孤男寡女共處一室，一待就是幾個小時才下樓。去年9月底，林靖提告前幾個月，李女到林靖位在台北市環河北路住處，夫妻又因為生活瑣事吵嘴，吵著吵著，李女便質疑林靖與女學生過從甚密，詎料，林靖惱羞成怒，直接叫太太離開，自此二人就再也沒互動，兩人婚姻關係邁向冰點。

林靖很可能因此先下手為強提告太太涉詐亂花他的錢反制，如今李女也不甘示弱，已掌握林靖和女學生不正常男女關係的證據，將委任律師對他提出侵害配偶權求償，透過司法調查讓真相攤在陽光下。

林靖在台北大學開設金融課程，吸引不少學生聆聽。

▲林靖在台北大學開設金融課程，吸引不少學生聆聽。

本刊調查，林靖情史豐富桃花不斷，曾有一段婚姻，10多年前與同樣擔任教授的蕭姓妻子對簿公堂，訴請離婚時，便遭妻子質疑與他與另名女子有曖昧關係。

本刊調查，林靖10多年前向士林地方法院提出離婚官司，指控擔任教職的蕭姓元配常大發脾氣，丟擲家裡物品，婚後10餘年間，對共同居住地點多所不滿，且經常不顧小孩，擅自搬離住家，並誣指他外遇，名譽是他第二生命，導致精神飽受折磨。

不過，蕭姓元配否認指控，認為當時林靖手機內留有與外遇女子的曖昧對話，法官曾當庭要求林靖提供手機，但他卻稱沒帶，她曾在2013年10月間，目睹林靖與外遇女子約會、吃飯、購物，她雖然心痛，但為挽回婚姻，仍選擇原諒而非深究，她愛丈夫、小孩及家庭，願盡一切努力挽回婚姻，林靖後來仍離婚，並再娶李姓檢事官。


更多鏡週刊報導
名師控妻案外案／控妻詐財遭反殺　名教授遭爆載女學生回家獨處
名師控妻案外案1／出國爽玩夫妻花費變詐欺　財金大師吵架分居瞎提告

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
416 1 7769 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／李洋財產申報曝！ 捐出1000萬是存款3成
三波變天！　周日「全台有雨」
凱蒂佩芮爆性侵女演員！遭控「下體磨臉」噁到吐
快訊／史上新高！　台股噴漲衝破36K
快訊／亞股回血！　日、韓股飆漲
白沙屯媽祖起駕疑錯過吉時「山邊王爺」突暴衝　網轟長官講太久
快訊／3車撞爛！36歲男「飛墜橋下」慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

到餐廳吃飯！店員「丟1問題」　她嘆多此一舉：要怎麼回

北大名教授「桃花史」曝光　正宮掌握鐵證求償

三波變天！　周日「全台有雨」

白沙屯媽祖起駕疑錯過吉時「山邊王爺」突暴衝　網轟長官講太久

香燈腳4亂象引共鳴！　網友「麻煩各位有點素質」：又不是蝗蟲

「巴逆逆」就是神！　一句話讓台指期破36000點

男指高鐵服務生「臉漂亮但太胖」　律師牙起來：你在性騷？

白沙屯媽進香「完好餐盒」被丟路邊　信徒心痛：一年不如一年

台人見日本牙刷設計「我太落伍？」　7年級生：台灣30年前就有

TVBS傳售！「台鋼集團」被點名買家之一　董座回應了

川普宣布「封鎖荷莫茲海峽」國際油價跳漲8％

不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

「粉紅超跑」深夜起駕　白沙屯媽祖8天7夜進香啟程

白沙屯媽祖抵台中！第4度駐駕笠毅工業公司　過往也獲青睞停駕2次

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

侵占眾量級收益又逃漏稅！家寧一家四口再開庭　她一身西裝抵達

白沙媽超猛香燈腳來了！自製7米2「巨香」　40公斤扛著走8天7夜

女車主禮貌詢問求歸還機車...　霸道貓無視繼續坐還踏滿腳印

怪男闖黎明科大強抱學生　再衝馬路拉扯女騎士！遭警強制送醫

到餐廳吃飯！店員「丟1問題」　她嘆多此一舉：要怎麼回

北大名教授「桃花史」曝光　正宮掌握鐵證求償

三波變天！　周日「全台有雨」

白沙屯媽祖起駕疑錯過吉時「山邊王爺」突暴衝　網轟長官講太久

香燈腳4亂象引共鳴！　網友「麻煩各位有點素質」：又不是蝗蟲

「巴逆逆」就是神！　一句話讓台指期破36000點

男指高鐵服務生「臉漂亮但太胖」　律師牙起來：你在性騷？

白沙屯媽進香「完好餐盒」被丟路邊　信徒心痛：一年不如一年

台人見日本牙刷設計「我太落伍？」　7年級生：台灣30年前就有

TVBS傳售！「台鋼集團」被點名買家之一　董座回應了

想參加白沙屯媽祖進香！郭哲敏大帳房聲請解除監控　遭法院駁回

快訊／李洋財產申報曝！ 前日捐出千萬獎金是存款3成

凱蒂佩芮爆性侵女演員！遭控「下體磨臉」噁到吐　拿美簽封口20年

民眾車輛胎壓不足受困停車場　東港警協助排除危機

大谷翔平第1棒DH　挑戰連46場上壘、連3戰首打席開轟

避開紅海封鎖線！　索馬利蘭提供「NASA級跑道」邀美軍進駐

台股飆逾660點衝破36K新高　台積電漲35元平2025天價

藍營對印度移工政策態度180度大轉彎　多位藍委力挺發言曝

Kia「新中型休旅Sportage」黑化又帥又好看！台灣小改款今年見

提前規劃遺囑是留存資產最優解　時刻檢視最忌一成不變

IU當漂亮的大鳳梨　好愛這精神狀態

生活熱門新聞

香燈腳集體失格　女氣炸嗆「媽祖不會保佑你們」

郭台銘16歲女兒太狂！　赴美參賽奪最高榮譽

「馬桶黃噁垢」刷不掉！達人撒1粉末還原　驚人對比照曝

肯吃苦又高薪「新人4個月嚇到離職」！網吵翻

明變天！　雨區擴大

S媽再傳痛失至親　心情極度悲傷

日本牙刷設計　7年級生：台灣30年前就有

白沙屯媽進香「完好餐盒」被丟路邊　信眾很心痛

松山機場「超嗆人臉辨識」　官方回應

白沙屯媽祖起駕疑錯過吉時　「山邊王爺」突暴衝

「巴逆逆」就是神！　一句話讓台指期破36000點

辛樂克「35年最強4月颱」登頂風王　路徑大迴轉

風王辛樂克「強度達巔峰」　路徑大迴轉

連打4通電話「郵局阿伯支支吾吾」　真相驚呆！

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

香燈腳集體失格　女氣炸嗆「媽祖不會保佑你們」

2026裝修新制將上路 未來不再說做就做

郭台銘16歲女兒太狂！　赴美參賽奪最高榮譽

林志穎16歲帥兒飆高180公分！正面照曝光

樂天女孩點頭要嫁了！

「馬桶黃噁垢」刷不掉！達人撒1粉末還原　驚人對比照曝

快訊／台指期夜盤破36000大關！　創歷史新高

即／京都男童失蹤22天　疑似發現遺體

22歲女開心買房！入行3年月薪20萬起　職業曝光

肯吃苦又高薪「新人4個月嚇到離職」！網吵翻

明變天！　雨區擴大

即／台19線鹽水段汽機車對撞　2駕駛死亡！

藍委喊普發1萬石油津貼　主計總處態度曝

S媽再傳痛失至親　心情極度悲傷

日本牙刷設計　7年級生：台灣30年前就有

更多

最夯影音

更多
川普宣布「封鎖荷莫茲海峽」國際油價跳漲8％

川普宣布「封鎖荷莫茲海峽」國際油價跳漲8％
不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

「粉紅超跑」深夜起駕　白沙屯媽祖8天7夜進香啟程

「粉紅超跑」深夜起駕　白沙屯媽祖8天7夜進香啟程

白沙屯媽祖抵台中！第4度駐駕笠毅工業公司　過往也獲青睞停駕2次

白沙屯媽祖抵台中！第4度駐駕笠毅工業公司　過往也獲青睞停駕2次

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面