藍營對印度移工政策態度180度大轉彎　多位藍委力挺發言曝

▲勞動部長洪申翰。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

台灣與印度在2024年簽署勞工合作備忘錄，勞動部長洪申翰預告最快今年有可能引進第一批印度移工，首批約一千名印度移工，引起外界反彈，藍綠則互批對方甩鍋。藍委王鴻薇更發函要求勞動部停止引進。而回顧該案審查過程，多位藍委表達支持並希望勞動部加速、擴大辦理，就連國民黨主席鄭麗文都表達，該議題回應台灣勞動力短缺實質需求。與現今立場大相逕庭。

在前總統蔡英文執政時，2024年2月與印度簽訂勞工合作備忘錄（MOU）後，至今尚未正式引進。洪申翰上周四接受藍委質詢時，證實勞動部一月已率團訪問印度台商，了解印度勞工的運用情況，目前正在最後的行政確認。

印度移工政策引起反彈，勞動部長洪申翰昨鬆口表示，引進與否有兩個前提，包含企業端對印度移工的需求，以及印方的執行方案能否符合我方的要求和把關。工總表示，在缺工情勢下，移工來源能更多元都是好事，但民眾與在野黨關切的安全問題也需要兼顧。

國民黨團、立委突然對該案大力反彈，並指出，當時該案由備查改聯席委員會審查，就是要更嚴謹監督此案。然而，回顧當初質詢過程，多位藍委質詢前勞動部長何佩珊時，都表達正面態度，且要求勞動部加速、擴大辦理，就連國民黨主席鄭麗文都表達，該議題回應台灣勞動力短缺實質需求。與現今立場大相逕庭。

根據立法院議事轉播ivod影像畫面，國民黨立委邱鎮軍呼籲，「缺工問題非常嚴重，希望盡快引進印度勞工彌補國內人工不足」。藍委廖偉翔說，「印度移工1千人不夠，擴大到1萬人、2萬人，所以回到今天的主題（引用印度勞工），我想要說，無論是勞動部補充，或是移工引進國多樣化的前提之下，我們當然也算是樂觀其成啦！」

藍委涂權吉表達，「應該台灣政府對印度政府（GtoG)直接聘用印度移工，建議1萬人以上」；羅廷瑋說，「我最後擔憂，印度教的廟不夠啦！勞動部想辦法」。該案委員會審查完竣，7月5日由韓國瑜主持院會藍綠白無異議通過。

對於藍營態度轉彎，國民黨立委林沛祥稱，「我記得引進印度移工，我們當然希望是高階的工程師過來，但是我們現在知道是比較像基層的勞工，那這一點來講是值得疑慮的」。然而，當時藍委邱鎮軍質詢時也明確提到傳產、製造業等藍領移工，似乎也與林沛祥現今說法有相當出入。