　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營對印度移工政策態度180度大轉彎　多位藍委力挺發言曝

▲▼立法院社會福利及衛生環境委員會審查「外送員權益保障及外送平臺管理法草案」等案，勞動部長洪申翰出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲勞動部長洪申翰。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

台灣與印度在2024年簽署勞工合作備忘錄，勞動部長洪申翰預告最快今年有可能引進第一批印度移工，首批約一千名印度移工，引起外界反彈，藍綠則互批對方甩鍋。藍委王鴻薇更發函要求勞動部停止引進。而回顧該案審查過程，多位藍委表達支持並希望勞動部加速、擴大辦理，就連國民黨主席鄭麗文都表達，該議題回應台灣勞動力短缺實質需求。與現今立場大相逕庭。

在前總統蔡英文執政時，2024年2月與印度簽訂勞工合作備忘錄（MOU）後，至今尚未正式引進。洪申翰上周四接受藍委質詢時，證實勞動部一月已率團訪問印度台商，了解印度勞工的運用情況，目前正在最後的行政確認。

印度移工政策引起反彈，勞動部長洪申翰昨鬆口表示，引進與否有兩個前提，包含企業端對印度移工的需求，以及印方的執行方案能否符合我方的要求和把關。工總表示，在缺工情勢下，移工來源能更多元都是好事，但民眾與在野黨關切的安全問題也需要兼顧。

國民黨團、立委突然對該案大力反彈，並指出，當時該案由備查改聯席委員會審查，就是要更嚴謹監督此案。然而，回顧當初質詢過程，多位藍委質詢前勞動部長何佩珊時，都表達正面態度，且要求勞動部加速、擴大辦理，就連國民黨主席鄭麗文都表達，該議題回應台灣勞動力短缺實質需求。與現今立場大相逕庭。

根據立法院議事轉播ivod影像畫面，國民黨立委邱鎮軍呼籲，「缺工問題非常嚴重，希望盡快引進印度勞工彌補國內人工不足」。藍委廖偉翔說，「印度移工1千人不夠，擴大到1萬人、2萬人，所以回到今天的主題（引用印度勞工），我想要說，無論是勞動部補充，或是移工引進國多樣化的前提之下，我們當然也算是樂觀其成啦！」

藍委涂權吉表達，「應該台灣政府對印度政府（GtoG)直接聘用印度移工，建議1萬人以上」；羅廷瑋說，「我最後擔憂，印度教的廟不夠啦！勞動部想辦法」。該案委員會審查完竣，7月5日由韓國瑜主持院會藍綠白無異議通過。

對於藍營態度轉彎，國民黨立委林沛祥稱，「我記得引進印度移工，我們當然希望是高階的工程師過來，但是我們現在知道是比較像基層的勞工，那這一點來講是值得疑慮的」。然而，當時藍委邱鎮軍質詢時也明確提到傳產、製造業等藍領移工，似乎也與林沛祥現今說法有相當出入。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
416 1 7769 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／李洋財產申報曝！ 捐出1000萬是存款3成
三波變天！　周日「全台有雨」
凱蒂佩芮爆性侵女演員！遭控「下體磨臉」噁到吐
快訊／史上新高！　台股噴漲衝破36K
快訊／亞股回血！　日、韓股飆漲
白沙屯媽祖起駕疑錯過吉時「山邊王爺」突暴衝　網轟長官講太久
快訊／3車撞爛！36歲男「飛墜橋下」慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／李洋財產申報曝！ 前日捐出千萬獎金是存款3成

藍營對印度移工政策態度180度大轉彎　多位藍委力挺發言曝

李貞秀被開除！　王義川終於明白「質詢處女秀」詭異原因

王定宇提派軍赴波灣「助美掃雷」！國防部：有創意，將帶回研議

普發現金2.0來了？藍委提1萬元「石油津貼」　主計總處態度曝光

台英首次聯合辦學！學費比留英省50％　中山大學碩士學程揭牌

停權1年照拚初選！蕭敬嚴怒轟「網軍奧步」：不排除提告

快訊／不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

李貞秀被民眾黨開除黨籍　泛綠學者許忠信將遞補不分區立委

李貞秀遭開除黨籍　中選會收到民眾黨公文了：已函請立院註銷立委名籍

川普宣布「封鎖荷莫茲海峽」國際油價跳漲8％

不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

「粉紅超跑」深夜起駕　白沙屯媽祖8天7夜進香啟程

白沙屯媽祖抵台中！第4度駐駕笠毅工業公司　過往也獲青睞停駕2次

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

侵占眾量級收益又逃漏稅！家寧一家四口再開庭　她一身西裝抵達

白沙媽超猛香燈腳來了！自製7米2「巨香」　40公斤扛著走8天7夜

女車主禮貌詢問求歸還機車...　霸道貓無視繼續坐還踏滿腳印

怪男闖黎明科大強抱學生　再衝馬路拉扯女騎士！遭警強制送醫

快訊／李洋財產申報曝！ 前日捐出千萬獎金是存款3成

藍營對印度移工政策態度180度大轉彎　多位藍委力挺發言曝

李貞秀被開除！　王義川終於明白「質詢處女秀」詭異原因

王定宇提派軍赴波灣「助美掃雷」！國防部：有創意，將帶回研議

普發現金2.0來了？藍委提1萬元「石油津貼」　主計總處態度曝光

台英首次聯合辦學！學費比留英省50％　中山大學碩士學程揭牌

停權1年照拚初選！蕭敬嚴怒轟「網軍奧步」：不排除提告

快訊／不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

李貞秀被民眾黨開除黨籍　泛綠學者許忠信將遞補不分區立委

李貞秀遭開除黨籍　中選會收到民眾黨公文了：已函請立院註銷立委名籍

想參加白沙屯媽祖進香！郭哲敏大帳房聲請解除監控　遭法院駁回

快訊／李洋財產申報曝！ 前日捐出千萬獎金是存款3成

凱蒂佩芮爆性侵女演員！遭控「下體磨臉」噁到吐　拿美簽封口20年

民眾車輛胎壓不足受困停車場　東港警協助排除危機

大谷翔平第1棒DH　挑戰連46場上壘、連3戰首打席開轟

避開紅海封鎖線！　索馬利蘭提供「NASA級跑道」邀美軍進駐

台股飆逾660點衝破36K新高　台積電漲35元平2025天價

藍營對印度移工政策態度180度大轉彎　多位藍委力挺發言曝

Kia「新中型休旅Sportage」黑化又帥又好看！台灣小改款今年見

提前規劃遺囑是留存資產最優解　時刻檢視最忌一成不變

【90歲爆紅大港阿嬤受邀開球】惡補練投畫面曝：被鼓勵到了

政治熱門新聞

藍委喊普發1萬石油津貼　主計總處態度曝

李貞秀被民眾黨開除黨籍　泛綠學者許忠信將遞補不分區立委

王定宇喊支援美軍掃雷　國防部：有創意

李貞秀被開除！　王義川終於明白「質詢處女秀」詭異原因

綠營參選人「腦出血」　發聲明宣布退選

快訊／不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

快訊／李貞秀立委沒了！　就職70天中評會確定開除黨籍

蕭敬嚴遭停權反擊！揚言提告保參選權

蕭敬嚴停權一年提申訴　賴苡任僅申誡過關

踩底線！李貞秀把立委當對價　民眾黨：以獲取金錢作為辭任前提

李貞秀高調穿17萬外套、愛馬仕包

人物／從全黨護一人到一人差點毀全黨　李貞秀70天立委拍案驚奇

台英首次聯合辦學！學費比留英省50％　中山大學碩士學程揭牌

李貞秀哭喊「要養5小孩」　若沒立委工作怎辦

更多熱門

相關新聞

蕭敬嚴遭停權反擊！揚言提告保參選權

蕭敬嚴遭停權反擊！揚言提告保參選權

中國國民黨中央考紀會今（13日）拍板，針對前發言人蕭敬嚴涉違紀言論案，核備新北市黨部處分，決議停權1年；同案另一人賴苡任則改判申誡。由於停權處分形同喪失黨內初選資格，引發蕭敬嚴強烈反彈，直言將提出申訴，甚至不排除訴諸司法，捍衛參選權。

鄭麗文訪陸行透露出青年味　台青在世界舞台上的角色才是重點

鄭麗文訪陸行透露出青年味　台青在世界舞台上的角色才是重點

蕭敬嚴停權一年提申訴　賴苡任僅申誡過關

蕭敬嚴停權一年提申訴　賴苡任僅申誡過關

吳思瑤昔質詢大讚「印度移工can help」　力挺政策片段遭挖出

吳思瑤昔質詢大讚「印度移工can help」　力挺政策片段遭挖出

「蕭旭岑案」出現台商捐款未入帳　調查小組說話了

「蕭旭岑案」出現台商捐款未入帳　調查小組說話了

關鍵字：

印度移工國民黨民進黨勞動部洪申翰

讀者迴響

熱門新聞

香燈腳集體失格　女氣炸嗆「媽祖不會保佑你們」

2026裝修新制將上路 未來不再說做就做

郭台銘16歲女兒太狂！　赴美參賽奪最高榮譽

林志穎16歲帥兒飆高180公分！正面照曝光

樂天女孩點頭要嫁了！

「馬桶黃噁垢」刷不掉！達人撒1粉末還原　驚人對比照曝

快訊／台指期夜盤破36000大關！　創歷史新高

即／京都男童失蹤22天　疑似發現遺體

22歲女開心買房！入行3年月薪20萬起　職業曝光

肯吃苦又高薪「新人4個月嚇到離職」！網吵翻

明變天！　雨區擴大

即／台19線鹽水段汽機車對撞　2駕駛死亡！

藍委喊普發1萬石油津貼　主計總處態度曝

S媽再傳痛失至親　心情極度悲傷

日本牙刷設計　7年級生：台灣30年前就有

更多

最夯影音

更多
川普宣布「封鎖荷莫茲海峽」國際油價跳漲8％

川普宣布「封鎖荷莫茲海峽」國際油價跳漲8％
不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

「粉紅超跑」深夜起駕　白沙屯媽祖8天7夜進香啟程

「粉紅超跑」深夜起駕　白沙屯媽祖8天7夜進香啟程

白沙屯媽祖抵台中！第4度駐駕笠毅工業公司　過往也獲青睞停駕2次

白沙屯媽祖抵台中！第4度駐駕笠毅工業公司　過往也獲青睞停駕2次

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面