史上羈押最久！死囚邱和順陷囹圄38年　義務律師團請賴清德特赦冤獄

▲民團聲援邱和順。（圖／邱和順救援大隊提供）



記者杜冠霖／台北報導

66歲的邱和順自1988年遭羈押至今，是台灣史上羈押時間最長的死刑囚犯，隨著近年相關事證出爐，該案被多位司法專家、國際救援組織認為是冤案，前檢察總長也曾為此提起非常上訴。其義務律師團與救援大隊選在邱和順66歲生日，代為至總統府側門遞交「特赦請求書」，聲援團體近日也於西門町街頭搭建一座還原土城看守所的1.368坪模擬監所空間，讓民眾能直觀感受受刑人處境。

司改會指出，邱和順案中存在刑求自白、證物遺失、證據矛盾、法官未迴避及被告遭受酷刑等重大瑕疵，且監察院也多次提出本案相關執法人員的彈劾及調查報告，是毫無疑問的不公平審判；義務律師團與救援大隊也曾多次為邱和順提出再審、非常上訴等非常救濟的請求。

2013年及2022年兩公約國家審查結論性意見中，國際專家均要求台灣政府應對邱和順減刑或特赦。2020年，在救援團隊的邀請下，來自台灣及全球39個國家與地區，橫跨法律、政治、學術、藝文、宗教、公民社會等各界總計超過10萬多人曾向前總統蔡英文請求特赦。然而37年過去，邱和順仍在台北看守所服刑。

邱和順義務律師團召集人林俊宏律師表示，邱和順審判是毫無疑問的不公平審判，監察院出了4次調查報告認為是冤案、檢察總長提非常上訴認為是冤案，國際專家認為是冤案，但司法仍然不願意面對本案的錯誤，希望總統可以願意面對，可以行使憲法上的權利，特赦邱和順。

義務律師團強調，本案長期缺乏明確證據，卻因刑求逼供、屈打成招而定罪，凸顯威權體制下司法不正義的結構性問題。義務律師團與救援大隊已於4月7日正式向總統賴清德遞交特赦請求書，懇請總統行使憲法賦予之權力，給予邱和順罪刑全免之特赦，終結這場跨越38年的不正義，實現遲來的正義與自由。

聲援邱和順團體近日也於西門町街頭搭建一座還原土城看守所的1.368坪模擬監所空間，由死刑冤案平反者徐自強協力打造，讓民眾能直觀感受受刑人的生活處境。現場由志工輪流扮演邱和順，實際進入舍房中，以半小時為單位進行「如果你是邱和順」的即興詮釋，呈現長期被剝奪自由的生活樣態。活動同時開放民眾親身進入狹小空間，透過身體感受理解長期監禁帶來的壓迫與孤立，進一步反思國家暴力與威權是如何強加在一般人民身上。