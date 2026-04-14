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社會 社會焦點 保障人權

人妻偷吃前男友太深情　小王訴苦失戀心情反變鐵證

戀愛,愛情,男女朋友,交往,表白（圖／ETtoday新聞雲示意圖）

▲人妻出軌前男友，丈夫驚見深情對話崩潰。（示意圖／資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

桃園一名人妻與前男友舊情復燃，偷偷交往半年，結果丈夫抓包深情對話紀錄，氣炸提告小王，求償100萬元。對此，起初小王辯稱兩人早在多年前分手，但疑似藏不住悲傷情緒，在另案偵訊時訴說分手痛苦，因而成為關鍵鐵證，被判賠40萬元。

地下戀情被抓包　深情對話與挽回訊息全成證據

根據判決書，人妻多年後與前男友聯繫上，意外重燃舊情，在2024年11月至2025年4月間「復合」展開地下戀情。丈夫抓包2人戀情後，內心大受打擊，認為對方明知妻子已有家室，仍執意介入，已嚴重破壞他婚姻幸福美滿，憤而提告求償100萬元。

小王出庭時，坦言曾與人妻交往，但那都是多年前的事情了，也無任何侵害配偶權行為。不過，丈夫提出妻子出軌LINE對話，從中可見兩人2025年4月仍有深情對話，內容包括小王傳訊：「你一直是我心靈最大的支柱」、「說說話好嗎？想聽你聲音和我說個晚安，看能不能讓我安心睡一會」、「你什麼都沒有了，但你還是我人生最大的希望」。

原來，當時人妻單方面提出分手，小王仍傳訊挽回：「和你在一起的日子，以你為最重，家人孩子朋友都其次，現在你的離開，讓我無法走下去」、「我們一起失了分寸，那是不是你在此刻也該帶著我走出來」、「是否能在你目前能陪伴我的時間，繼續支持著我」、「現在你對我這麼冷淡的態度，對我來說一樣痛苦萬分」、「我用心和你交往這麼久了。對此刻你在想什麼，我再明白不過了」。

偵訊自曝4月才被分手　法官認定侵害配偶權判賠40萬

更關鍵的是，小王在另外遭提告的刑事案件中，一度崩潰向檢察官坦言，人妻2025年4月27日曾約他去公司當面講清楚，結果他人還沒下車，就接到對方電話直接提分手，讓他內心很委屈。上述內容，全被記載在桃園地檢署不起訴處分書。

桃園地院法官檢視種種證據後，不採信小王辯詞，認定2人直到去年4月才停止交往，顯已侵害人夫配偶權，使原配遭受精神上痛苦，逾越一般社會客觀所能容忍程度，屬情節重大，因此判賠40萬元。全案仍可上訴。

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